FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das Problem? Zum einen finden Spieler die Preise deutlich zu hoch. Denn schaut man sich auf dem Transfer-Markt an, dann findet man diese Gegenstände schon deutlich günstiger. Das Stadion-Thema beispielsweise geht dort schon für 7.600 FUT-Münzen weg. Im Store verlangt EA 15.000 Münzen.

Was ist im FUT Store aufgetaucht? Bisher habt ihr Ingame-Items von FIFA 21 aus den FUT Packs gezogen, also aus Lootboxen, die zufällig entscheiden, welches Item ihr bekommt und welches nicht.

Im FUT Store finden Spieler von FIFA 21 jetzt kosmetische Items, darunter ein Stadion-Thema und ein Bundle. So können sie zum ersten Mal kosmetische Items kaufen, ohne über Packs (Lootboxen) zu gehen. Doch das kommt weniger gut in der Community an.

Insert

You are going to send email to