FIFA 21: Die 8 besten Spieler unter 400.000 Münzen

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Gomez hat im Laufe des What-If-Events eine Karte bekommen, die so ziemlich alle wichtigen Offensivwerte in sich vereint. Der Argentinier gehörte zu den besten Karten der Promo – und ist nun erstmals unter 400.000 Münzen gefallen. Wenn euch ein vielseitiger Offensivspieler für euer LaLiga-Team fehlt, könnte er die richtige Option für euch sein.

Neymar ist eine der absolut besten Goldkarten in FIFA 21 und ist aktuell günstiger denn je. Wenn man Glück hat, erwischt man sogar eine Version des Brasilianers auf dem Markt, die weniger als 300.000 Münzen kostet. Offensiv ist er wahnsinnig stark, mit 5 Sternen auf Skills und schwachem Fuß sowie perfekten Angriffswerten. Er gilt als eine der absoluten Meta-Karten in FIFA 21 und kann für die meisten Teams ein Gewinn sein.

In der folgenden Aufstellung geht es wieder 100.000 Münzen nach oben – in den Bereich in Richtung 400.000 Münzen. Hier gibt es eine ganze Reihe an extrem guten Spielern. Wir suchen dabei nach Spielern für unterschiedliche Teams und Positionen, um für möglichst viele Mannschaften Verstärkungen zu bieten. Es handelt sich um einen allgemeinen Blick auf Ultimate Team.

Was ist das für eine Liste? In dieser Spieler-Liste findet ihr sehr starke Karten, die euer Team verbessern können. Sie eignen sich allerdings nicht direkt für Anfänger-Teams, da sie bereits eine Menge Münzen kosten. Um 400.000 Münzen zu bekommen, bedarf es effektiven Tradings oder starker Wochen mit guten Weekend League Belohnungen und Division Rivals Rewards .

Ihr sucht nach starken Spielern in FIFA 21 ? Gerade bei teuren Spielern sollte man gut überlegen, wen man verpflichtet. Hier findet ihr eine ganze Reihe an Top-Spielern unter 400.000 Münzen.

