FIFA 21: Die 9 besten Spieler unter 200.000 Münzen

In FIFA 21 gibt es so viele Spielerkarten, dass man manchmal die Übersicht verliert. Wir schauen uns hier einige der besten Karten unter 200.000 Münzen an.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste findet ihr einige Spieler, die in FIFA 21 sehr gut dafür geeignet sind, euch Tore zu sichern oder Gegentore abzuhalten. Keiner dieser Spieler kostet mehr als 200.000 Münzen.

Dabei handelt es sich bereits um eine ganze Menge Münzen, weswegen es sich hier nicht um Spieler für Anfänger-Teams handelt. Dies sind eher Verstärkungen, die euer Team auf eine höhere Stufe heben sollen. Um die Münzen zusammenzubekommen, kann man sich beispielsweise in der Weekend League versuchen und die FUT Champions Belohnungen mittels Trading in Münzen verwandeln.

Sucht ihr eher Spieler für weniger Münzen, die euer Team verbessern, werdet ihr hier fündig:

Hier folgen nun die Spieler unter 200.000 Münzen. Da FIFA-Spieler unterschiedlichste Teams zusammenstellen, haben wir sowohl auf unterschiedliche Positionen als auch Ligen geschaut. Ihr findet hier also nicht beispielsweise die 10 besten Premier-League-Spieler, oder die 10 besten Stürmer, sondern eine bunte Mischung aus starken Spielern.

Hinweis: Beachtet, dass der Transfermarkt in FIFA 21 dynamisch ist und aktuell recht hoch steht – gerade bei TOTW-Karten. Es ist möglich, dass die Preise der hier gelisteten Karten in Einzelfällen nach oben oder unten ausschlagen.

Krépin Diatta (What If)

Kosten: ca. 190.000 Münzen

Es ist nicht das erste Mal, dass einer der What-If-Spieler in einer dieser Listen auftaucht. Kein Wunder: Die Spieler aus der Promo haben teilweise schon extrem gute Karten bekommen, und werden teilweise durch Upgrades noch krasser.

Eine dieser Karten hat Diatta aus der französischen Ligue 1 erhalten. Der Flügelspieler ist verdammt schnell und außerdem mit sehr guten Dribbling- und Schuss-Stats ausgestattet. Rüstet man ihn beispielsweise mit einem Marksman-Stil aus, wird er ein tödlicher Angreifer. Dazu kommt, dass er noch nicht mal ein Upgrade bekommen hat, es in der Hinsicht aber sehr gut aussieht. Der What-If-Tracker zeigt, dass Diatta sogar nochmal zwei Punkte oben drauf bekommen könnte.

Die Aussicht auf das Upgrade hat allerdings auch Diattas Preis hochgetrieben. Zwischenzeitlich stand der Mittelfeldspieler mal bei 110.000 Münzen und stieg nun schlagartig auf 190.000 an. Zwischenzeitlich knackte er sogar die 200.000-Münzen-Grenze. Hier gilt es, den Markt zu beobachten. Möglich, dass der Preis nochmal sinkt – sollte das Upgrade aber kommen, dürfte Diatta sich hier einpendeln.

Timo Werner (TOTW)

Kosten: Ca. 190.000 Münzen

Nur eine Inform-Karte hat Timo Werner bisher in FIFA 21 gesammelt, die mit dem TOTW 4 auch noch relativ früh kam. Sein Preis lag sehr lange zwischen 250.000 und 300.000 Münzen, sinkt nun aber so langsam kontinuierlich weiter.

Der Stürmer besticht gerade mit gutem Tempo, aber auch einem sehr effektiven Abschluss vor dem Tor. Gerade mit dem “Finisher”-Chemistry-Style wird aus Werner ein extrem torgefährlicher Angreifer, der dank 4 Sternen auf dem schwachen Fuß auch recht flexible Situationen ausnutzen kann.

Da Werners Preis aktuell am Fallen ist, kann es gut sein, dass er noch ein Stück günstiger wird.

Lautaro Martinez (TOTW)

Kosten: Ca. 198.000 Münzen

Im Gegensatz zu Werner hat Lautaro Martinez in der Serie A bereits jede Menge Inform-Karten gesammelt. Seine dritte TOTW-Karte mit 88 Gesamtwert ist mittlerweile knapp unter 200.000 gefallen und liegt damit im Zielbereich dieser Liste.

Der Argentinier hat alles, was man in der Offensive braucht, von Tempo über Dribbling bis hin zum Abschluss. Außerdem verfügt er über 4 Sterne beim schwachen Fuß und den Skill-Moves. Der Argentinier passt vor allem in Serie-A-Teams, kann aber auch ganz gut mit anderen Ligen verbunden werden.

Wer noch mehr Budget übrig hat, kann überlegen, sich Martinez’ vierte Inform-Karte anzuschauen, wer über weniger verfügt, schaut vielleicht eher auf die zweite (87).

Theo Hernandez (TOTW)

Kosten: Ca. 160.000 Münzen

Bleiben wir kurz bei den Inform-Karten in der Serie A. Theo Hernandez hat davon auch schon zwei – und die erste gibt es mittlerweile für knapp 160.000 Münzen. Die 83er-Karte ist dabei stärker, als ihr Gesamtwert vermuten lässt. Hernandez wird dank seines Tempos kaum einen Stürmer davonlaufen lassen, und auch die Physis- und Defensiv-Werte passen. Die können darüber hinaus per Chemistry-Style weiter verbessert werden.

Auch offensiv ist er durchaus gefährlich, hat er doch eine hohe Arbeitsrate nach vorne. Hier muss man allerdings ein wenig aufpassen, dass man sich nicht selbst eine Lücke in die Defensive reißt.

Neben dieser TOTW-Karte hat Hernandez auch noch eine weitere Inform, sowie eine Europa-League- und eine Headliners-Karte. Die sind alle noch einen ganzen Zacken stärker, aber eben auch nochmal deutlich teurer.

Joshua Kimmich (TOTGS)

Kosten: Ca. 189.000 Münzen

Ihr braucht einen aggressiven Mittelfeldspieler mit viel Ausdauer, der eure Gegner fernhält? Ihr wollt einen Spieler, der mit dem Ball umgehen kann und Pässe an den Mann bringt? Und ihr wollt jemanden, der im absoluten Notfall auch selbst mal auf das Tor schießen kann?

Dann ist die TOTGS-Karte von Joshua Kimmich eine richtig starke Option. Der Bayern-Spieler ist verdammt vielseitig und überall auf dem Platz zu finden. Mit seiner Champions-League-Karte kriegt ihr im Grunde das ganze Paket für unter 200.000 Münzen. Wer noch mehr Upgrades will, muss auf seine zweite Inform- oder sogar die TOTY-Karte schauen. Die liegt dann allerdings bei 1,7 Millionen und damit deutlich außerhalb des Budgets.

Auf der nächsten Seite findet ihr einen FIFA-Klassiker, einen extrem schnellen Sprinter und außerdem einen kleinen Blick in Richtung Ikonen unter 200.000 Münzen