FIFA 21: 3 günstige TOTS-Spieler, die trotzdem stark sind

Das Team-of-the-Season-Event in FIFA 21 bringt gerade jede Menge starke Karten zu Ultimate Team, die recht teuer sind. Aber es gibt auch ein paar interessante Schnäppchen.

Das ist das TOTS: Im Team of the Season werden Spieler mit stark verbesserten Karten ausgerüstet, die ihre starken Leistungen der Saison widerspiegeln sollen. Ein Großteil dieser Karten gehört zu den besten im Spiel, ist aber dementsprechend teuer. Absolute Top-Karten wie Valverde oder Alaba liegen mit Preisen knapp an der Million in einem Bereich, die für viele Spieler nur schwer zu erreichen ist. Auch im Premier League TOTS stecken einige teure Karten.

Das Gute am TOTS ist, dass es auch starke Karten für Spieler gibt, die aus kleineren Ligen kommen oder die schwieriger zu linken sind. Diese Karten sind immer noch extrem stark, kosten aber nur einen Bruchteil dessen, was ihr für die Top-Spieler zahlen würdet. Drei davon schauen wir uns hier genauer an.

Ricardo Santos

Das macht Ricardo Santos stark: Auf den ersten Blick wirkt die Karte nicht so klasse. Sie weist gerade mal ein Gesamtrating von 85 auf, kostet auch nur 15.000 Münzen. Dazu kommt dass Ricardo Santos in der EFL League Two bei den Bolton Wanderers spielt. Er ist also nicht gerade leicht zu linken – oder?

Ein perfekter Innenverteidiger

Ein Vorteil ist, dass Ricardo Santos aus Portugal kommt und damit zu Spielern wie Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo oder Ricardo Pereira passt. Das sind schonmal sehr ordentliche MItspieler.

Und dann wäre da noch der genaue Blick auf die Werte. Seine größte Schwäche hat Santos beim Schuss mit einem Wert von 46. Das ist zugegebenermaßen ziemlich furchtbar und zieht den Schnitt der Karte vermutlich runter. Andererseits braucht man beim Innenverteidiger auch nicht unbedingt gute Schusswerte.

Dafür hat Santos super Werte bei Pace, Defensive und Physis, was deutlich relevanter ist. Unter anderem hat er eine Stärke von 99, außerdem eine 99 bei der Agilität im Dribbling-Bereich und 95 bei den Reaktionen. Legt man dann noch einen Shadow-Chemistry-Style drauf, ergibt sich im Grunde ein perfekter Innenverteidiger. Und das für 15.000 Münzen.

Danjuma Groeneveld

Das macht Danjuma Groeneveld stark: Groeneveld ist in der zweiten englischen Liga unterwegs und spielt für den AFC Bournemouth. Ähnlich wie bei Ricardo Santos dürfte das schonmal eine Rolle spielen, wieso der linke Mittelfeldspieler günstiger ausfällt.

Ein rasanter Spieler für die Außenbahn

Dazu kommt erneut ein Wert, der den Schnitt runterzieht – nämlich der Defensiv-Wert. Aber auch hier gilt, dass dies relativ uninteressant ist. Denn zum Verteidigen braucht ihr Groeneveld nicht.

Viel eher sollte man seine Stärken bei Pace und Dribbling voll ausspielen und gegnerische Verteidiger einfach auf dem Flügel überrennen. Auch seine Schuss- und Passwerte sind ordentlich, sodass ihr mit dem Ball auch was anfangen könnt, sobald ihr am gegnerischen Tor angekommen seid. Mit 4 Sternen auf Skills und schwachem Fuß ist Danjuma Groeneveld auch ausreichend flexibel aufgestellt. Mit einem Marksman-Style stärkt ihr seine sowieso schon guten Offensiv-Stats weiter.

Bliebe noch die Frage der Links. Doch für den Niederländer gibt es eine Menge gute Mitspieler, wie beispielsweise die Spezialkarten von Sinkgraven, Klaiber, Robben, Fer oder Huntelaar. Da könnte man wirklich schlechter aufgestellt sein. Groeneveld kostet etwa 30.000 Münzen.

Odsonne Edouard

Das macht Odsonne Edouard stark: Edouard ist in der Scottish Premiership unterwegs – also auch eine ungewöhnliche Liga. Als Franzose kriegt er aber auch deutlich ausreichend Links, da braucht man sich keine Sorgen zu machen.

Starke Werte in allen Offensivbereichen

Und auch die Werte sind einer starken TOTS-Karte würdig. Eine Pace von 94, Dribbling im 90er-Bereich und Schusswerte im hohen 80er-Bereich inklusive eines Abschlusses von 95. Offensiv hat der Stürmer alles drauf, bringt außerdem zwei Mal vier Sterne mit. Bei der Physis überzeugt er mit 91 Ausdauer und 90 Stärke.

Kurz: Als Stürmer könnt ihr Edouard ohne Bedenken zum Einsatz bringen, von den Werten her kann er mit deutlich teureren Karten mindestens mithalten. Edouard kostet aktuell ca. 42.500 Münzen.

Bald dürfte auch das Bundesliga-TOTS neue Karten ins Spiel bringen – möglicherweise auch mit dem ein oder anderen Schnäppchen. Hier erfahrt ihr alles zur Bundesliga TOTS Abstimmung.