Am Freitag soll in FIFA 21 das Team of the Season der englischen Premier League erscheinen. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler starke TOTS-Karten erhalten könnten.

Diese Karten sollten am Freitag kommen: Auf Instagram hat EA Sports kurz das Premier League TOTS (Team of the Season) angekündigt. In einer Story, die jetzt nicht mehr verfügbar ist, war von einem Release am Freitag die Rede. Sollte sich dies bewahrheiten, dann erwartet uns am Freitag, den 30. April um 19:00 Uhr, das Premier League TOTS.

Die Karten aus dem Community TOTS und dem EFL TOTS verschwinden zum gleichen Zeitpunkt aus dem Spiel.

Zusätzlich zum Premier League Team sollte auch ein weiteres, etwas schwächeres TOTS erscheinen. Hinweise gibt es allerdings bisher noch nicht.

Was sind TOTS-Predictions? Bei den Predictions zum Team of the Season handelt es sich um Vorhersagen der Community. Es wird versucht zu erahnen, welche Spieler anhand ihrer starken Saison-Leistungen einen Platz im jeweiligen TOTS erhalten können.

Die Predictions sind zwar keine Garantie, bieten aber einen guten Überblick über mögliche TOTS-Karten.

Die Vorhersage zum Premier League TOTS

Die Predictions stammen von der FIFA-Seite futbin:

Torhüter:

TW: Ederson (Manchester City)

TW: Martinez (Aston Villa)

Verteidiger:

LV: Shaw (Manchester United)

IV: Ruben Dias (Manchester City)

IV: Stones (Manchester City)

RV: Cancelo (Manchester City)

LV: Cresswell (Westham United)

RV: Wan-Bissaka (Manchester United)

IV: Fofana (Leicester City)

Mittelfeldspieler:

LM: Son (Tottenham Hotspur)

ZM: De Bruyne (Manchester City)

ZOM: Fernandes (Manchester United)

ZDM: Souceck (Westham United)

LM: Rashford (Manchester United)

ZM: Gündogan (Manchester City)

ZDM: Tielemans (Leicester City)

Stürmer:

ST: Kane (Tottenham Hotspur)

ST: Vardy (Leicester City)

RF: Salah (Liverpool FC)

LF: Sterling (Manchester City)

ST: Calvert-Lewin (Everton FC)

ST: Bamford (Leeds United)

LF: Grealish (Aston Villa)

So kommt ihr an die neuen TOTS-Karten

Diese Möglichkeiten habt ihr: Es gibt verschiedene Optionen, um an starke TOTS-Karte zu gelangen. Die günstige aber gleichzeitig stressigste Methode ist die Weekend League, denn dort gibt es jetzt TOTS-Karten als Belohnung. Holt ihr hier mindestens 11 Siege (Silber 1), dann erwartet euch ein Player Pick, bei dem euch 3 TOTS-Karten zur Auswahl stehen. Für mehr Siege, erhaltet ihr zusätzliche Player Picks.

Die nächste Möglichkeit ist der FUT-Transfermarkt, bei dem die Preise für starke TOTS-Karten jedoch ziemlich heftig sind. Da ist es eventuell klüger eine der wöchentlichen TOTS-SBCs (Squad Building Challenge) zu machen, die eine sichere TOTS-Karte garantieren. Allerdings können dabei auch die schlechtesten TOTS-Spieler herausspringen.

Zu guter Letzt gibt es dann Packs, in denen sich TOTS-Spieler verstecken können. Die Chancen auf starke TOTS-Karten sind hier allerdings verschwindend gering.

Weitere starke Spieler, die vor allem wegen dem TOTS-Event deutlich günstiger zu haben sind, haben wir hier für euch zusammengefasst:

