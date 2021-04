FIFA 21: Ab heute lohnt sich die Weekend League endlich wieder

In FIFA 21 ist heute eine neue Runde der Weekend League gestartet. Und dank des TOTS-Events in Ultimate Team lohnt sich die ab jetzt auch wieder so richtig.

Das war das Problem mit der Weekend League: Normalerweise stecken in den Weekend-League-Belohnungen verschiedene Packs und Münzen, die man sich mit Siegen erspielen kann. Wer öfter gewinnt, steigt im Rang auf und erhält bessere Belohnungen.

Zu diesen Belohnungen zählen auch die roten Player Picks, aus denen man normalerweise eine Auswahl an Spielern des aktuellen TOTW bekommt. Das Problem hier war zuletzt aber, dass das TOTW kaum noch mit den vielen Spezialkarten in FIFA 21 mithalten konnte. Deshalb fühlten sich die Belohnungen der Weekend League zeitweise schwächer an, als sie sein sollten.

Nun aber startet das TOTS-Event in FIFA 21. Und damit verbessern sich die Weekend-League-Belohnungen merklich.

So sehen die neuen Weekend-League-Belohnungen zum Team of the Season aus

So verändert das TOTS die Belohnungen: Anstatt von TOTW-Spielern werden zu den kommenden Weekend-League-Rewards am Donnerstag die aktuellen Team-of-the-Season-Karten in den Belohnungen stecken. Wer also einen ausreichend hohen Rang in der Weekend League erreicht, kann sich auf Player Picks freuen, in denen die Karten zu einem großen Teil sehr starke Ratings haben.

Da die TOTS-Teams wöchentlich wechseln, wird es auch jede Woche andere Belohnungen geben. Die Verteilung der Player Picks auf die Ränge sieht dabei folgendermaßen aus:

Ab dem Silber-3-Rang werden alle TOTW-Items in Player Picks durch TOTS-Items ersetzt.

Für die Ränge Silber 2 und 3 gibt es ein Ratings-Limit bei den Picks. Sie können höchstens ein Rating von 88 haben. Ab Silber 1 fällt diese Beschränkung weg.

Ab Gold 2 wird in jeder Spielerwahl mindestens ein Item aus dem “stärkeren” TOTS enthalten sein, das aktuell in Packs steckt. Zum Start des Events sind das EFL TOTS und das Community TOTS verfügbar. In diesem Fall handelt es sich also um einen garantierten Community-Pick.

Ab Elite 3 werden die Premium-TOTW-Packs durch ein TOTS-Pack mit 3 Spielern aus dem stärkeren TOTS ersetzt.

Un den Top 100 wird das Ultimative TOTW-Pack durch ein TOTS-Pack mit 11 Spielern aus dem stärkeren TOTS ersetzt.

Ab sofort lohnt es sich also wieder richtig, hohe Ränge in der Weekend League anzuvisieren und mit den Belohnungen sein Team zu verbessern. Wer jetzt schon Verstärkungen sucht, sollte auf dem Transfermarkt in FIFA 21 nachschauen – der bricht nämlich gerade ein.