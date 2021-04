Das TOTS in FIFA 21 steht kurz bevor! Hier erfahrt ihr alles rund um Release-Datum und Voting des kommenden “Team of the Season”-Events in Ultimate Team.

Wann startet das TOTS in FIFA 21? Das Release-Datum des Team-of-the-Season-Events in FIFA 21 Ultimate Team ist bekannt. Wie ein neuer Ladebildschirm zeigt, startet das Event am Freitag, dem 23. April 2021 um 19:00 Uhr.

Der Timer endet am Freitagabend, den 23. April

Zu diesem Zeitpunkt dürfte das erste von mehreren Teams of the Season veröffentlicht werden.

Team of the Season – Eines der wichtigsten Events in FIFA 21

Was ist das TOTS eigentlich? Beim “Team of the Season” handelt es sich um ein Event, das sich traditionsgemäß über mehrere Wochen zieht. Jede Woche werden dabei ein oder mehrere “Teams of the Season” veröffentlicht, deren Spezialkarten dann in Packs verfügbar sind.

Diese Karten gehören zu den besten im Spiel und haben Werte, die in den meisten Fällen weit über ihre Standardkarten hinaus gehen. Logisch, es handelt sich schließlich um Spezialkarten für die Spieler, die im Laufe der vergangenen Saison die besten Leistungen erreicht haben.

Diese Mannschaften der Saison werden dann nach Ligen geordnet sukzessive veröffentlicht. So gibt es beispielsweise ein Bundesliga TOTS, ein Premier League TOTS und so weiter. Im aktuellen Ladebildschirm finden sich schon Hinweise auf:

Premier League TOTS

Liga NOS TOTS

CSL TOTS

La Liga TOTS

MLS TOTS

Rest der Welt TOTS

Ultimate TOTS

Es ist davon auszugehen, dass sich diese Liste mit kommenden Ladebildschirmen noch erweitern wird. Schließlich fehlen hier noch Ligen wie Serie A, Bundesliga und mehr. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

So läuft das Community TOTS Voting: Sicher ist, dass es auch ein Community TOTS geben wird. Hierfür kommen Spieler in Frage, die bislang höchstens eine Spezialkarte in FIFA 21 bekommen haben. Wer nun im TOTS landet – darüber entscheidet die FIFA-Community. Alles zum TOTS Community Voting in FIFA 21 findet ihr hier.

Warum ist das Event so spannend? Das TOTS-Event hatte in den vergangenen Ausgaben eine Besonderheit gegenüber anderen Events. Die Karten aus der jeweiligen Woche ersetzten nämlich die TOTW-Karten in Player Picks. Somit kann man sich in der Regel die ein oder andere Karte direkt über die Weekend League Belohnungen holen und hat so die Chance, sich einige der besten Karten im Spiel für sein Ultimate Team zu sichern.

Gerade jetzt, wo die Spezialkarten vergangener Events immer heftiger wurden, ist das eine willkommene Abwechslung, sollte es dieses Jahr auch wieder so umgesetzt werden. Denn das TOTW kann als Belohnung zu diesem Zeitpunkt nur noch bedingt mithalten.