FIFA 21: TOTS ist gestartet – So heftig sind die ersten Teams

In FIFA 21 hat das Team of the Season Einzug gehalten. Das Community TOTS und das EFL TOTS bilden den Start des Events und bringen richtig heftige und starke Karten mit.

Das ist das TOTS: Das TOTS-Event begann um 19:00 Uhr am 23. April 2021. Es handelt sich dabei um eines der wichtigsten Events in FIFA 21: Nun werden die besten Spieler der Saison mit extrem starken Karten belohnt.

Das Event wird sich nun durch die kommenden Wochen ziehen und regelmäßig neue Spezialkarten ins Spiel bringen. Jede Woche können wir die “Teams of the Season” unterschiedlicher Ligen erwarten. Heute sind mit der EFL, also der zweiten englischen Liga, und dem Community TOTS die ersten Teams dran. Und auch, wenn dies keine der “großen” Ligen sind, haben die Karten ziemlich brutale Werte.

So sehen Community TOTS und EFL TOTS aus

Diese Karten sind dabei: Beide Teams sind ab sofort mit 15 Karten in den Packs von FIFA 21 vertreten. Während das EFL-Team Spieler der zweiten englischen Liga am Start hat, schickt das Community-TOTS von den Spielern gewählte Karten ins Rennen.

Beide Mannschaften sind extrem stark aufgestellt. In der Community-Auswahl sind jede Menge Kracher-Karten vertreten. Unter anderem ist Bayern-Verteidiger Alaba mit einer 92er-Karte dabei. Auch Leverkusens Bailey hat eine 90 erhalten. Er passt außerdem perfekt zu den Bundesliga-Vertretern Nkunku (89) und Mukiele, der ebenfalls eine 90 erhalten hat.

Dazu kommen sehr starke Karten aus der verschiedenen Ligen. Rechtsverteidiger Wan-Bissaka war etwa letztes Jahr schon eine extrem starke TOTS-Karte, auch die Karte für Valverde (92) sieht absolut brutal aus. Hier seht ihr das komplette Team:

Das Community-Team durften die Fans wählen

Neben dem Community TOTS hat auch die EFL ein extrem gutes Team bekommen. Hier sticht vor allem die Karte für Buendia heraus (91), aber auch Toney sieht enorm stark aus (90). Mit Pukki ist auch ein alter Bekannter aus der Bundesliga dabei (89). Hier ist das ganze Team:

Hier ist das TOTS der EFL

Neben den Event-Karten beginnen mit dem TOTS auch neue Wochenaufgaben. Außerdem gibt es spezielle Squad Building Challenges, die ihr nun lösen könnt.

So kommt ihr an die Karten: Die TOTS-Karten sind wie erwähnt in Packs enthalten, allerdings ist die Chance eine von ihnen zu ziehen sehr gering. Auf dem Transfermarkt bekommt ihr sie ebenfalls, allerdings dürften sie dort erstmal sehr teuer ausfallen.

Der beste Weg in Richtung TOTS-Karten ist aktuell tatsächlich die Weekend League. Denn im Gegensatz zu anderen Promos kommen die TOTS-Karten direkt in die Player Picks, die ihr euch mit möglichst vielen Siegen verdienen könnt. Die Weekend League lohnt sich also endlich wieder richtig!