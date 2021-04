FIFA 21: EA startet TOTS-Voting – Ihr wählt das erste Team of the Season

EA hat das TOTS-Event (Team of the Season) in FIFA 21 angekündigt. Die große Promo startet zuerst mit dem Community-TOTS, über das die Fans abstimmen können.

Heute, am 16. April um 19:00 Uhr, hat EA Sports offiziell das Team of the Season Event für FUT 21 via Twitter angekündigt. Das Event startet traditionell mit dem Community-TOTS, welches von der FUT-Community gewählt werden kann.

Was ist das Team of the Season überhaupt? Für viele FUT-Spieler ist das Team of the Season (TOTS) das größte und wichtigste Event in FIFA Ultimate Team. Hunderte Spieler erhalten in der TOTS-Zeit stark aufgewertete, blaue Spezialkarte, bei denen Ratings im 90er Bereich keine Seltenheit sind.

Wann startet das TOTS-Event? Ein genaues Startdatum für das TOTS-Event hat EA bisher noch bekannt gegeben. Wenn es allerdings wie in Vorjahren abläuft, dann sollte das erste TOTS bereits am nächsten Freitag, den 23. April, erscheinen. Wir halten euch hier bei MeinMMO auf dem Laufenden.

Diese Spieler stehen für das Community-TOTS zur Auswahl

Was ist das Community-TOTS? Bei dem Community-TOTS stehen die Spieler im Fokus, die im Laufe der Saison stets konstant gute Leistungen im realen Fußball gezeigt haben, jedoch nicht mehr als eine leistungsbasierte Spezialkarte (zum Beispiel TOTW oder Headliners) in FUT erhalten haben.

Wichtig ist bei, dass bei der Abstimmung maximal 4 Spieler aus derselben Liga stammen können.

Diese Spieler stehen zur Auswahl: Ihr könnt für zahlreiche Spieler verschiedener Ligen und Vereine abstimmen. Auch größere Namen wie Wan-Bissaka, Alaba, Can, Digne, Bailey, und Moise Kean sind dabei.

Hier sind alle Spieler, die aus der Bundesliga oder 2. Liga zur Auswahl stehen:

Gulacsi – RB Leipzihg

Alaba – FC Bayern

Tapsoba – Bayer Leverkusen

Can – Borussia Dortmund

Mukiele – RB Leipzig

Baku – VfL Wolfsburg

Nkunku – RB Leipzig

Hofmann – Borussia Mönchengladbach

Lee Jae Sung – Holstein Kiel

Bailey – Bayer Leverkusen

Eure Stimme zählt

Hier kommt ihr zum offiziellen Voting. (via EA.com).

Wie habt ihr euch entschieden? Teilt eure Meinung doch in den Kommentaren.

