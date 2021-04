FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Das wiederum kann ein guter Deal sein, denn die meisten Spieler mit einem Rating von 88 dürften teurer ausfallen als das, was man in die SBC wirft. Und wer einen schnellen Außenspieler für die Bundesliga sucht, könnte hier richtig sein.

Somit hat Kostic eine ziemlich ausgewogene, offensivstarke Karte, die nur eine echte Schwäche aufweist: Bei den Skills hat Kostić lediglich drei Sterne, der schwache Fuß bietet sogar nur zwei Sterne. Damit ist der Frankfurter nicht ganz so flexibel und gehört nicht zu den absoluten Meta-Spielern in FIFA 21 . Dafür ist die Karte aber auch bemerkenswert günstig.

Das ist der POTM: POTM steht für “Player of the Month”, also den Spieler des Monats. Dieser Award wird immer rückwirkend für den vergangenen Monat vergeben. Für seine Leistungen in der Bundesliga verdiente sich diesmal Filip Kostić die Spezialkarte, die ihr ab sofort bekommen könnt.

