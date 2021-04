Meta-Spieler sind in der FIFA 21 Weekend League ein wichtiger Faktor um mit den stärksten Gegnern mitzuhalten. Wir zeigen euch, welche Karten aktuell besonders stark sind, dabei aber kein Vermögen kosten.

Das sind Meta-Spieler: Diese Karten sind in FIFA 21 Ultimate Team besonders beliebt und dominieren vor allem die Weekend League. Das liegt daran, dass die Karten hervorragend zum aktuellen Gameplay von FIFA 21 passen und auf ihren Positionen ideale Werte bieten. So ist in diesem Jahr beispielsweise die Geschwindigkeit wieder ein extrem wichtiger Wert, weshalb viele FUT-Spieler sogar Außenverteidiger als Innenverteidiger einsetzen.

Um in der Weekend League (dem härtesten Wettbewerb in FUT) mithalten zu können und viele Siege zu holen, kommt man nicht herum einige Coins in Meta-Spieler zu investieren. Doch es müssen nicht immer Karten sein, die mehrere Hunderttausend oder sogar Millionen Coins kosten.

Wir zeigen euch daher starke Meta-Spieler, die für unter 100.000 Münzen zu haben sind (Stand. 10. April 2021).

Nick Pope

Nick Pope hat trotz seines niedrigen Ratings eine der besten Torhüter-Karten in FUT 21, die recht günstig zu haben ist. Ihr müsst lediglich 2.000 Münzen auf den Tisch legen, um die starke Keeper-Karte mit einer Körpergröße von 2m in euer Team zu holen.

Etwas teurer ist allerdings die Inform-Karte von Pope, die in etwa 73.000 Coins kostet. Wenn euer Budget so einen Preis zulässt, dann sollte euch besonders die TOTW-Karte von Pope vor so manchem Gegentor retten können.

Raphael Varane

Die Innenverteidiger-Karte von Varane gehört immer noch zu den besten Verteidiger-Karten, die das Spiel zu bieten hat. Varane ist richtig schnell und hat herausragende Defensiv-Werte. Setzt man zusätzlich einen Shadow Chemistry Stil ein, dann kann die Gold-Karte von Varane so ziemlich jeden Stürmer aufhalten.

Sein Preis liegt bei ca. 43.000 Münzen.

N’Golo Kanté

Seit Jahren gilt Kanté als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler in FIFA und auch dieses Jahr ist das nicht anders. Mit Kanté erhaltet ihr einen körperlichen starken Mittelfeldspieler mit richtig guten Defensiv- und Dribbling-Fähigkeiten. Nutzt ihr dann noch den Chemistry Stil Shadow, erhält die Karte einen ordentlichen Pace-Boost.

Ihr kriegt die Karte für ca. 60.000 Münzen.

Federico Valverde

Die Gold-Karte von Valverde ist immer noch eine starke Mittelfeld-Karte mit soliden Werten. Wertvoll sind vor allem die hohe Geschwindigkeit und die fantastischen Allround-Werte, die aus der Karte einen hervorragenden Box-to-Box-Mittelfeldspieler machen. Die Kosten betragen ca. 4.400 Münzen.

Solltet ihr mehr Coins auf dem FUT-Konto haben, dann ist die Inform-Karte (85) von Valverde eine Empfehlung wert. Sie kostet zwar stolze 82.000 Münzen, bietet aber in allen Bereichen eine ordentliche Verbesserung gegenüber seiner Standard-Gold-Karte.

Sadio Mané

Endlich sind die Preise in Ultimate Team soweit gesunken, dass sich viele FUT-Spieler Sadio Mané leisten können. Die Karte ist eine Wucht in der Offensive und bietet fantastisches Tempo (94), tolle Schusswerte (85) und kann mit Top-Dribbling-Werten (90) überzeugen. Zusätzlich hat Mané 4 Sterne bei den Skill Moves sowie dem schwachen Fuß. Viele Tore sollten also garantiert sein.

Er kostet ca. 77.000 Münzen.

Lautaro Martinez

Martinez hat in FIFA 21 bisher eine ganze Reihe an Spezialkarten bekommen, die alle ordentliche Werte bieten. Ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet allerdings seine 86er Inform-Karte, die alles hat, was eine Stürmer-Karte in FUT 21 braucht. Denn Martinez ist schnell, hat starke Schuss- und Dribbling-Werte und kann sich zudem auch noch körperlich behaupten. Außerdem sorgen die 4 Sterne bei den Skill Moves und dem schwachen Fuß für zusätzliche Torgefahr.

Preislich liegt die Karte bei ca. 58.000 Münzen.

Wissam Ben Yedder

Ben Yedder ist in den letzten FIFA-Jahren zu einem der gefürchtetsten Stürmer geworden, denn seine Karten bieten extrem starke Werte beim Pace, Schießen sowie dem Dribbling und sind besonders wegen den 5 Sternen beim schwachen Fuß so torgefährlich. Sieht man, dass die gegnerische Mannschaft einen Ben Yedder im Sturm hat, dann muss man sich auf Gegentore gefasst machen, denn mit Ben Yedder ist es fast schwerer das Tor zu verfehlen, als einen Treffer zu erzielen.

Seine Gold-Karte kriegt man dabei schon für knappe 10.000 Münzen, doch die Inform-Karte stellt eine Ausnahme auf dieser Liste dar, denn für sie muss man ca. 170.000 Coins bezahlen. Die Investition dürfte allerdings niemand bereuen.

