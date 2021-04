FIFA 21: TOTW 30 ist jetzt live, doch 2 Top-Stürmer fehlen

Das neue TOTW 30 ist ab sofort in FIFA 21 Ultimate Team verfügbar. Zwei Spieler, die viele in den Predictions auf dem Zettel hatten, fehlen allerdings.

Um diese Uhrzeit kommt das TOTW 30: Das TOTW 30 ist seit 19:00 Uhr am 21. April 2021 verfügbar. Es bleibt nun eine Woche lang in Ultimate Team, bevor es am kommenden Mittwoch ersetzt wird.

Wie gewohnt sind die Karten in den Packs von FIFA 21 enthalten, allerdings braucht ihr viel Glück, um Top-Karten zu ziehen. Sie stecken allerdings auch in den Weekend-League-Belohnungen, in Form von Player Picks. Zu guter Letzt könnt ihr sie auch auf dem Transfermarkt kaufen.

Hier schauen wir uns nun das TOTW 30 an.

TOTW 30 ohne Haaland und Mbappé

Das ist das TOTW 30: Im neuen Team of the Week ist eine bunte Mischung an Spielern enthalten. Doch zwei Spieler, die auch in den TOTW 30 Predictions erwartet wurden, fehlen im neuen Team der Woche. Trotz jeweils zwei Toren, die zu Siegen ihrer Mannschaften beitrugen, fehlen sowohl Kylian Mbappé als auch Erling Haaland im Team der Woche.

Die beiden Top-Stürmer hätten dem eher durchschnittlichen TOTW durchaus gut getan. Hier findet ihr alle Spieler, die diesmal dabei sind.

TOTW 30 Startelf:

TW: Courtois (91)

IV: Ginter (86)

LAV: Günter (84)

IV: Kjaer (83)

ZM: Eriksen (88)

LM: Sigurdsson (86)

RM: Berardi (85)

RM: Greenwood (84)

ST: Immobile (89)

RF: Volland (87)

ST: Nsame (86)

TOTW 30 Bank:

TW: Omlin (81)

RAV: Trimmel (81)

ZOM: Lucas Paqueta (84)

ST: Yaremchuk (86)

ST: Maclaren (82)

ST: Hernandez (82)

ST: Prevljak (82)

RV: Long (74)

ZOM: Johnson (77)

LF: Cebula (74)

ST: Turgott (72)

LF: C. Gomes (69)

Die Top 3 im TOTW 30

Hier findet ihr die 3 am höchsten bewerteten Karten im TOTW 30:

Die am höchsten bewertete Karte im aktuellen TOTW geht an Torhüter Courtois. Der Keeper von Real Madrid gehört sowieso schon zu den besten im Spiel. Seine TOTW-Karte ist noch einen Ticken besser.

Immobile bietet eine 89 im Gesamtwert und kann vor allem mit einem starken Abschluss überzeugen. Auch die übrigen Werte sehen ordentlich aus, nur verteidigen kann der Italiener eher nicht.

Wer einen ZM hinter Immobile sucht, ist bei Eriksen richtig. Der Mailand-Spieler hat eine 88 im Gesamtwert bekommen und glänzt vor allem als Passgeber für die Offensive. Auch hier liegen die Mängel eher im defensiven Bereich.

Die Bundesliga im TOTW 30

Mehrere Bundesligisten haben es ins neue Wochenaufgebot geschafft.

Matthias Ginter hat eine IV-Karte mit Gesamtwert 86 bekommen, die gerade physisch und defensiv gut aufgestellt ist. Nur das Tempo hängt hinterher, was die Karte eher weniger nützlich macht.

Im Gegenzug hat Freiburgs Günter massig Tempo zu bieten, überzeugt außerdem bei den übrigen Defensivwerten. Gar keine üble Karte für den Außenverteidiger.

Auf der anderen Seite der defensiven Viererkette ist Unions Trimmel dabei. Der Rechtsverteidiger hat aber auch eine eher schwäche Informkarte bekommen.

Im aktuellen TOTW sind insgesamt allerdings nicht so viele Top-Spieler vertreten. Die findet man dafür aktuell auf dem einbrechenden Transfermarkt merklich günstiger.