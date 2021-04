FIFA 21: Die 8 besten Spieler unter 500.000 Münzen

Ihr sucht absolute Top-Spieler für euer Ultimate Team in FIFA 21? Wenn ihr richtig viele Münzen zum Ausgeben habt, könnten diese Spieler unter 500.000 Münzen eine Option für euch sein.

Was ist das für eine Liste? Die Übersicht auf dem Transfermarkt in FIFA 21 zu verlieren ist ziemlich einfach – schließlich gibt es hunderte von Spielern, die man theoretisch in sein Team stellen kann.

In dieser Liste haben wir einige Karten zusammengefasst, die zwischen 400.000 und 500.000 Münzen kosten und ihr Geld durchaus wert sind. Natürlich ist das ein sehr hohes Budget, das nicht so einfach zu erreichen ist. Es handelt sich also nicht mehr um Karten für ein Starterteam. Hier muss man schon einiges an Weekend-League-Belohnungen sparen oder kluges Trading betreiben, um auf die entsprechende Summe zu kommen.

Wenn ihr auf der Suche nach günstigeren Spielern seid, werdet ihr in diesen Listen fündig:

Bedenkt, dass der Transfermarkt in FIFA 21 dynamisch ist und die Preise schwanken können. Aktuell ist der Transfermarkt auf einem stetigen Weg abwärts – es ist also gut möglich, dass ihr einige der Spieler auch für merklich weniger Münzen findet.

Hier findet ihr nun einige Top-Spieler zwischen 400.000 und 500.000 Münzen in Ultimate Team.

Paul Pogba (Europa League RTTF)

Kosten: ca. 400.000 Münzen

Geht man rein nach den In-Game-Stats (also den gesammelten Werten, die sich hinter den Stats auf der Karte verstecken), erreicht die RTTF-Karte von Pogba den höchsten Wert aller kaufbaren Spieler im Bereich zwischen 400.000 und 500.000 Münzen. Der Franzose kann als Lenker im Zentrum durch fantastisches Dribbling und 5-Sterne-Skills überzeugen. Ein weiteres Upgrade der sowieso schon starken Werte ist übrigens auch nicht drin, da Manchester United noch nicht aus der Europa League geflogen ist. Umso weiter die Red Devils kommen, desto höher steigen die Werte.

Alphonso Davies (RTTF)

Kosten: ca. 425.000 Münzen

Wie viele andere Top-Spieler ist die RTTF-Karte von Davies stark im Transferwert gefallen und liegt nun bei etwa 425.000 Münzen – im Gegensatz zu den ursprünglichen Kosten von mehr als einer Million ist das fast schon bezahlbar. Upgrades sind nicht mehr drin, da die Bayern aus der Champions League geflogen sind. Dennoch ist die Karte immer noch ein brutal guter Linksverteidiger – und kein Spieler in FIFA 21 ist schneller als Davies mit seinem 99er Tempo.

Lionel Messi (TOTW)

Kosten: 480.000 Münzen

Gegenüber seiner normalen Karte hat die Inform-Variante von Messi einen entscheidenden Vorteil: Neben den verbesserten Werten läuft die Variante als MS, nicht auf dem Flügel auf. Im Zentrum kann man die Stärken von Messi mit Dribbling, Abschluss und Vorbereitung besser ausspielen, als auf der Seite, da er ein wenig an Tempo eingebüßt hat. Insgesamt ist der Angreifer ein idealer Taktgeber im offensiven Zentrum.

Marcus Rashford (TOTW)

Kosten: 408.000 Münzen

Rashford hat schon eine Menge Spezialkarten in FIFA 21 gesammelt, die allesamt als stark in der Meta gelten. Kein Wunder: Der Engländer verbindet die tödliche Kombination aus Tempo, Abschluss und Dribbling mit fünf Sternen bei den Skills und vier Sternen auf dem schwachen Fuß. Nur Verteidigen kann er nicht so gut – dafür stellt man Rashford aber auch nicht auf. Sucht ihr einen Spieler, der für Tore sorgt, seid ihr hier richtig.

Ousmane Dembélé (Freeze)

Kosten: ca. 470.000 Münzen

Dembélé füllt eine ganz ähnliche Rolle wie Rashford aus, die Freeze-Karte ist allerdings im Zentrum beheimatetet. Er hat aber auch noch fünf Sterne auf dem schwachen Fuß zu bieten. Damit ist Dembélé einer der am schwersten auszurechnenden Spieler in FIFA 21. Lange lag seine Karte bei über einer Million Münzen, mittlerweile ist er unter die 500.000 gefallen.

Auf der nächsten Seite findet ihr einige starke Ikonen, sowie weitere Optionen für euer Ultimate Team unter 500.000 Münzen.