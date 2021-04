FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Ihr sucht noch Verstärkung für euer Team? Dann findet ihr hier eine Auswahl an Top-Spielern unter 500.000 Münzen in FIFA 21.

Das steck im Voting: Das Team of the Season zeichnet die besten Spieler der Saison mit extrem verstärkten Karten aus. Unter anderem gab es schon das Community-TOTS , und das Premier-League-TOTS folgt als Nächstes.

In FIFA 21 wurde die Abstimmung zum Bundesliga TOTS eröffnet. Hier erfahrt ihr, wer alles im Voting zum Bundesliga Team of the Season steht.

