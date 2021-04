FIFA 21: Neue SBCs sehen gut aus, sind aber echt gefährlich

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Die Verlockung auf gute Belohnungen ist bei solchen SBCs zwar groß, doch hier sollte man wohl wirklich nur zuschlagen, wenn man so viele Münzen hat, dass man eh kaum was verlieren kann. Ansonsten sollte man sich vielleicht lieber nach anderen Karten umschauen.

Das bedeutet, man sollte auf jeden Fall Spieler ziehen, die man in seinem Team auch einsetzen möchte. Das Problem: Im 86er-Doppelupgrade besteht aber die Gefahr, für die vielen, guten Spieler, die man eintauschen muss, am Ende nur zwei bekommt, die im Grunde nichts bringen.

Schaut man sich an, was für Spieler man für diese Summe bereits bekommt, sollte man sich aber zweimal überlegen, ob man diese SBC angeht – und das gilt auch für das 86+ Doppelupgrade. Denn man darf nicht vergessen: Die Belohnungen aus beiden SBCs sind untauschbar.

Das sind SBCs: Hierbei handelt es sich um sogenannte “Squad Building Challenges”, in denen man Teams nach bestimmten Vorgaben bauen muss. Diese Teams tauscht man dann gegen eine Belohnung ein. Die dabei verwendeten Spieler bekommt man nicht mehr zurück. Spieler kann man entweder aus Packs ziehen, über Aufgaben erhalten oder auf dem Transfermarkt kaufen. Wer also passende Spieler für eine Challenge schon im Club hat, kann die verwenden. Fehlen passende Karten, muss man auf dem Transfermarkt Münzen ausgeben, um die nötigen Spieler zu bekommen.

Aber sind das wirklich so gute Angebote? Nicht wirklich, finden viele Spieler. Denn beide SBCs haben das Potential, euch eine Menge Münzen oder Spieler zu kosten, am Ende aber nix lohnendes dafür rauszurücken.

In FIFA 21 gibt es gerade ein paar Squad Building Challenges, die mit scheinbar starken Belohnungen locken. Hier braucht man aber echt viel Glück, um was lohnendes raus zu bekommen.

