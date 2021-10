FIFA 22: Wirtz ist erster Bundesliga POTM und kriegt richtig starke Karte

Der erste Bundesliga-POTM in FIFA 22 Ultimate Team ist jetzt bekannt: Es ist Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. Als Spieler des Monats erhält er eine stark aufgewertete Spezialkarte und wir klären, ob sie sich lohnt.

Was ist eine POTM-Karte? „POTM“ steht für „Player of the Month“ – Also Spieler des Monats. Den gibt es einmal im Monat für verschiedenen Ligen. So wurde erst kürzlich Cristiano Ronaldo der POTM der Premier League, mit einer viel zu teuren Karte.

Für die Bundesliga hat es jetzt Florian Wirtz von Bayer Leverkusen geschafft und sich gegen starke Konkurrenz wie Haaland und Kimmich durchgesetzt. Er ist der Bundesliga POTM im Monat September.

Das ist die neue POTM-Karte von Florian Wirtz

Das kann die Karte: Die neue POTM-Karte von Wirtz, ist bereits seine zweite Spezialkarte in FUT 22. Denn bereits im TOTW 1 erhielt Wirtz eine verbesserte Karte. Im Vergleich mit der Inform-Karte verbessert sich die POTM-Karte um 4 Punkte im Gesamtrating auf 86. Vor allem Pace, Schießen sowie die Physis wurden stark verbessert.

So sehen die größten Sprünge gegenüber seiner TOTW-Karte aus:

Geschwindigkeit: 76 -> 81

Schießen: 76 -> 82

Passen: 81 -> 85

Physis: 65 -> 70

Hier habt ihr den Vergleich aller bisherigen Wirtz-Karten:

Lohnt sich Wirtz-POTM-Karte also? Wenn man sich die Werte genau anschaut, dann stellt man schnell fest, dass POTM-Wirtz eine herausragende Option für das offensive Mittelfeld in Bundesliga-Teams ist. Er ist schnell, dribbelstark und bietet fantastische Schuss- und Pass-Werte. Tore vorbereiten oder selbst zu erzielen dürfte also kein Problem sein.

Selbst der Ausdauer-Wert ist mit 93 richtig hoch, sodass Wirtz selbst zum Schluss des Spiels die Puste nicht ausgehen dürfte. Abgerundet wird die Karte dann noch mit 4 Sternen beim schwachen Fuß sowie den Skill Moves.

Was kostet die Karte? Für die Wirtz-SBC müsst ihr aktuell (Stand 14.10.21) ungefähr 50.000 Münzen ausgeben. Ein stolzer Preis, den seine starken Werte aber durchaus rechtfertigen.

So bekommt ihr die Wirtz-POTM-Karte

So holt ihr die Karte: Die Karte ist ab sofort in FIFA 22 Ultimate Team verfügbar. Um sie zu erhalten, müsst ihr zwei SBC-Aufgaben lösen. Ihr müsst ein 84er- sowie ein 85er-Team abgeben.

Lösung SBC 1. Teil – Bundesliga:

Diese Voraussetzungen müsst ihr erfüllen:

Bundesligaspieler: Mindestens 1

Team-Rating: Mindestens 84

Team-Chemie: Mindestens 75

Anzahl Spieler: 11

Lösung SBC 2. Teil – Deutschland:

Diese Voraussetzungen müsst ihr erfüllen:

Spieler aus Deutschland: Mindestens 1

Team-Rating: Mindestens 85

Team-Chemie: Mindestens 70

Anzahl Spieler: 11

Was haltet ihr von der neuen POTM-Karte? Hättet ihr euch lieber einen anderen Spieler gewünscht? Erzählt es uns doch in den Kommentaren!

Vielleicht spart ihr eure wertvollen Münzen ja auch für das neue “Road to the Knockouts”-Event, das morgen startet:

