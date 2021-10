Ist für EA bald Schluss mit FIFA? Immer mehr Details sprechen dafür

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Im Spiel FIFA kommen viele Inhalte durch andere Partnerschaften, wie mit der FIFPro, aber auch Ligen und Verbänden zustande. Es wäre also auch möglich, das Spiel “FIFA” in einem anderen Rahmen weiterzuführen. Allerdings dürfte der seit vielen Jahren gewohnte Name wohl Geschichte sein, sollte man sich zur Trennung entscheiden.

Unter anderem erklärt die FIFA, dass man sich von dem Gedanken verabschiedet, nur mit einem Partner zusammenzuarbeiten: “Die FIFA glaubt an ihre Zukunft im Gaming und E-Sport für Fußball und ist überzeugt, dass nicht nur eine Partei allein alle Rechte kontrollieren darf”, so das Statement: “Technologie- und Mobilfunkunternehmen bemühen sich aktiv darum, mit der FIFA, deren Plattformen und globalen Turnieren zusammenzuarbeiten.”

Was sagt die FIFA? Die FIFA betont in ihrem Statement, dass man eine langfristige Zukunft im Gaming- und E-Sport-Bereich anstrebt. Dabei wird deutlich angesprochen, dass Veränderungen bevorstehen: “Die FIFA wird sich im Gaming und E-Sport geschäftlich neu positionieren, damit sie Entscheidungen im Sinne aller Fußball-Interessengruppen treffen kann.”

Was ist los bei FIFA? In den vergangenen Tagen wurde vermehrt darüber gesprochen, dass EA Sports nach FIFA 22 eine Neuausrichtung hinsichtlich des Namens anstreben könnte.

