Der PES-Nachfolger “eFootball” ist plattformübergreifend gestartet, sieht sich aber mit harter Kritik konfrontiert. Auf Steam nimmt das Spiel gerade sogar einen besonders unrühmlichen Platz ein.

Was ist bei eFootball los? “eFootball” startete am 30. September 2021 in der Version 0.9, die später durch weitere Inhalte ergänzt werden soll. Doch die Version, die nun zu spielen ist, kommt überhaupt nicht gut an.

Fans der PES-Reihe wüteten über das neue Spiel, das nach zwei Jahren Entwicklungszeit nicht den Hoffnungen der Community entspricht. Vom Gameplay bis zu fehlenden Inhalten und der Optik des Spiels wird vieles kritisiert.

Unter anderem treten in eFootball klobige Bewegungen, kuriose Gesichtsausdrücke der Spieler und seltsame Aktionen im Gameplay auf.

Das scheint nun Konsequenzen zu haben. Auf Steam wurde das Spiel mit vernichtenden Kritiken bewertet.

eFootball bei Steam ganz unten

Das ist die Situation bei Steam: Laut der Steam-Ranking-Seite “Steam250” ist eFootball gerade das schlechteste Spiel überhaupt auf Steam. Es wird mittlerweile mit “äußerst negativ” bewerten (bei aktuell 10.884 Bewertungen).

Nur 9 % der Bewertungen sind überhaupt positiv. Damit steht eFootball an unterster Stelle der Beliebtheitsskala auf Steam (via Steam250).

Zuvor gebürte dieser Titel übrigens “Flatout 3: Chaos & Destruction”, das 2011 bei Steam erschien und das unter anderem für schlechte Steuerung, Optik und komischen Sound kritisiert wurde. Es hat noch 15 % positive Reviews.

Dahinter folgen:

das IndieSpiel “Uriel’s Chasm”, das nur 17 % erreicht (aber auch nur 268 Rezensionen hat)

und “Command & Conquer 4: Tiberian Wars” (18 % bei 2.800 Rezensionen), das für schwere Spielfehler kritisiert wird.

Insgesamt ist das Feedback zu eFootball äußerst negativ.

So reagiert das Netz: Auch, wenn man sich in übergreifenden Communitys wie Twitter oder dem Gaming-Subreddit umschaut, wird das Spiel gerade immer wieder auf’s Korn genommen.

In den sozialen Medien teilen Spieler gerade Screenshots und Videos, die verdeutlichen, was für einen schweren Stand das Spiel in den kommenden Wochen haben dürfte. So gehen etwa Bilder wie diese hier (von User TheRealKalle) im Netz um:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Bei reddit fühlen sich Spieler an Dragon Age erinnert. Der Post steht aktuell bei 13.000 Upvotes:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Auch der Twitch-Streamer Kurt teilte seinen Unmut über das neue Spiel. Kurt kennt man in erster Linie von der FIFA-Reihe, allerdings lag er mit EA schon mehrfach im Clinch.

Das neue Spiel von Konami hat es ihm aber auch so überhaupt gar nicht angetan. In einem Tweet kritisiert er, dass man sich extra Zeit für eine Neufassung genommen hatte, nur um zu diesem Ergebnis zu kommen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Insgesamt dürfte eFootball in den kommenden Wochen einiges an Arbeit vor sich haben, wenn man die Kritik am ersten Release ins Gegenteil verkehren möchte.

Laut Roadmap sollen in den kommenden Wochen und Monaten weitere Modi wie Online-Ligen und ein Team-Building-Modus kommen, sowie die umfassende Freischaltung des Crossplays über alle Plattformen hinweg. Allerdings geht die erste Kritik am Spiel tiefer, als nur das Fehlen von Modi.

In Sachen virtuellem Fußball werden FIFA 22 und eFootball aber nicht die einzigen Optionen bleiben. “UFL” will in Zukunft ebenfalls in den Fußball-Game-Markt einsteigen und eine “faire Alternative” bieten.