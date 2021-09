PES-Veteranen wüten über neues eFootball: „Wie ein Mobile-Game“

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Ob eine Trendwende mittels der weiteren Updates und Erweiterungen in den kommenden Wochen zu erwarten ist, bleibt erstmal offen. Nach aktuellem Stand zeigt sich die PES-Community erstmal enttäuscht von der neuen Richtung, in die die Reihe nun geht.

In den Rezensionen des Spiels spiegelt sich das wider. Dort wird Kritik an großen Teilen des Spiels geübt, vom Gameplay bis zur Optik. Dabei war es früher eigentlich immer das Gameplay gewesen, das Spieler gegenüber der FIFA-Reihe lobten. Viele Spieler ziehen den Vergleich zu einem Mobile-Game – und vermuten, dass das Problem ist, dass das Spiel nun mal für alle möglichen Plattformen ausgelegt sei. Unter anderem auch die Mobile-Plattformen.

Es wurde extra ein Jahr Pause der ursprünglich regelmäßig jährlichen PES-Releases eingelegt, um das neue Spiel in der Unreal Engine 5 fertig zu stellen. Nun startete das Spiel einen Tag vor dem offiziellen FIFA 22 Release in der Version 0.9, die mit kommenden Updates um Modi und Inhalte erweitert werden soll.

Das ist eFootball: eFootball ist der kostenlos herunterladbare Nachfolger der Pro-Evolution-Soccer-Reihe und will unter anderem mit Crossplay punkten. Während Crossplay bei FIFA 22 kein Faktor ist , läuft eFootball auf PlayStation 5 und 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und auch auf den Mobile-Plattformen iOS und Android.

