FIFA 22 verlängert Partnerschaft mit Tausenden Spielernamen – Warum das so wichtig ist

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Unsere Spieler erinnern uns regelmäßig daran, dass einer der wichtigsten Aspekte einer EA SPORTS-Spielerfahrung das umfassende Eintauchen in die Welt des Spiels ist, was wir durch den Einsatz der echten Ligen, Teams und Talente untermauern. Auf diese Weise verwischen wir auf einzigartige Weise die Grenzen zwischen physischer und digitaler Fußballwelt

Denn während in FIFA eben die echten Vereinsnamen oder Spieler auftraten, musste man sich in PES bei vielen Dingen mit Fake-Varianten abfinden.

Die FIFPRO-Partnerschaft ist also ein maßgeblicher Faktor dafür, dass authentische Fußballstars in den FIFA-Spielen auftreten können.

