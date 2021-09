Wie in den Vorjahren werden auch in FIFA 22 wieder Karten mit Loyalität benötigt, um einige SBCs abzuschließen. Wir zeigen euch den neuen Loyalitäts-Glitch, bei dem ihr keine Niederlagen verbuchen müsst.

Was ist Loyalität in FIFA 22? Der Loyalitäts-Wert spielt in FIFA 22 Ultimate Team besonders in Bezug auf SBCs (Squad Building Challenges) eine Rolle. Denn dort werden häufig Teams mit 100% Chemie verlangt, die jedoch nur erreicht werden können, wenn einige Spieler die Loyalitäts-Eigenschaft besitzen. Diese Eigenschaft bringt den Karten nämlich nochmal zusätzlich +1 Chemie.

Wie erhält man Loyalität in FUT? Es gibt offiziell zwei Möglichkeiten, um an Karten mit Loyalität in Ultimate Team zu kommen:

Ihr absolviert 10 Spiele mit den gewünschten Karten.

Oder ihr benutzt Karten, die ihr aus FUT-Packs gezogen habt. Diese haben von Anfang an den Loyality-Trait.

Das Problem ist aber, dass es ganz schön frustrierend sein kann 10 Spiele mit Karten zu spielen, die man im Endeffekt sowieso in eine SBC stecken möchte. Daher bietet es sich an, mit dem Loyality-Glitch, eine Abkürzung zu nehmen.

Doch Achtung! Der altbekannte Loyalitäts-Glitch der letzten Jahre funktioniert in FIFA 22 zwar immer noch, fügt eurer FUT-Bilanz allerdings in diesem Jahr unerwünschte Niederlagen hinzu.

Aber keine Sorge, findige Spieler haben für FIFA 22 bereits eine neue Methode gefunden.

So kriegt ihr Loyalität ohne Niederlagen in FUT 22

So funktioniert der Glitch: Um Loyalität ohne Niederlagen in FUT 22 zu sammeln, müsst ihr diese Schritte befolgen:

Packt die Spieler, für die ihr Loyalität haben wollt, in ein Team. Geht auf “Freundschaftsspiele” Klickt auf “Online Spielen” und startet unter “Neuanfang” ein Live-FUT-Freundschaftsspiel. Das Spiel könnt ihr nun abbrechen oder zu Ende spielen. Beim Abbruch entsteht dabei keine Niederlage für die Bilanz und die Karte hat ein Spiel mehr auf dem Konto.

Bedenkt aber, dass ihr hier ein Online-Spiel abbrecht und bei dem Gegenspieler immerhin kurz für Frust sorgen könnt. Außer der Gegner ist selbst auf der Jagd nach Loyalität für seine FUT-Karten.

