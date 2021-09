FIFA 22: Wann kommen die Boni der Ultimate Edition? OTW-Pack, Hero und Points

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Ein Teil der Community freut sich darüber und findet es gut, dass die Keeper nicht mehr so schwach sind, wie in den letzten Jahren. Andere finden wiederum, dass die Torhüter nun schlicht zu stark seien. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Spieler wundern sich über Kritik an FIFA 22 – „Wollten wir nicht alle bessere Torhüter?“

Wie sind die ersten Eindrücke zu FIFA 22? Der neueste Ableger scheint schon vor Release für Debatten zwischen den unterschiedlichen Teilen der Community zu sorgen. So kritisierte beispielsweise ein E-Sportler, dass FIFA 22 zu langsam und realistisch sei, was ihm zahlreiche Kritik einbrachte .

Wenn ihr also gehofft hattet, eure Heroes-Karte direkt zum Start zu bekommen, könntet ihr enttäuscht werden. Alle anderen Boni sollten spätestens bis zum 1. Oktober bei euch ankommen. (via help.ea.com )

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der wohl größte Vorteil der Ultimate Edition ist der Early-Access-Zugang zu FIFA 22. Seit heute, dem 27. Oktober können Käufer bereits in das Spiel starten. Hier muss man unterscheiden: Abonnenten von EA Play konnten FIFA 22 bereits in einer 10-Stunden-Trial ausprobieren.

Insert

You are going to send email to