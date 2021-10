FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Wann die Spieler ihr Pack bekommen, die bereits eine falsche Karte erhalten haben, ist abgesehen von “in den nächsten Tagen” noch nicht genau bekannt. Beispiele wie kaputte Weekend-League-Rewards in der Vergangenheit, dass solche Korrekturen durchaus ein paar Tage dauern können. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Das ist das Problem: Diesen Bonus kann man über ein “OTW-Pack” benutzen, das einige Spieler nun offenbar schon in ihrem Account vorgefunden haben. Allerdings startet das entsprechende Event erst heute Abend, um 19 Uhr. Die Karten, die alle in dem Pack erwarten, gibt es also noch gar nicht im Spiel.

Was ist in FIFA 22 los? Heute ist der offizielle FIFA 22 Release : Nach dem Early Access können nun auch Spieler der Standard-Edition ins Spiel starten.

