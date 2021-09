Das zweite Team of the Week in FIFA 22 ist bekannt. Das TOTW 2 rüstet einige Spieler mit starken Spezialkarten aus.

Was ist das TOTW? Im TOTW stehen jede Woche Spieler, die sich im realen Fußball mit starken Leistungen bemerkbar gemacht haben. Sie bekommen eine sogenannte “Inform”-Karte, die diese Leistung widerspiegelt.

Außerdem ist im neuen TOTW auch immer eine “Featured” Karte zu finden. Dabei handelt es sich um einen schwächeren Spieler, der direkt ein paar Punkte mehr bekommt.

Wie bekommt man TOTW-Karten? Das TOTW erscheint immer mittwochs, um 19:00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt sind die Karten in Packs verfügbar. Das TOTW 2 erscheint also sogar noch knapp vor dem offiziellen FIFA 22 Release.

Mit viel Glück kann man die Spieler also aus Packs ziehen, beispielsweise aus denen, die man durch die Division Rivals Belohnungen bekommt. Ein anderer Weg ist der Transfermarkt, wo die Karten auch schnell auftauchen werden.

Allerdings sind sie dort gerade kurz nach Release immer recht teuer. Ihr braucht also einiges an Münzen, um gute TOTW-Karten kaufen zu können. Wie ihr die bekommt, zeigen wir euch in unseren Trading-Tipps zu FIFA 22.

Nun schauen wir aber auf das FIFA 22 Team of the Week 2.

Das TOTW 2 in FIFA 22 ist breit aufgestellt

Das ist das TOTW 2: Gleich mehrere Ligen kriegen im neuen TOTW starken Zuwachs. In der Premier League dürfte Gabriel Jesus (86) viele Fans finden. LaLiga kriegt unter anderem einen verbesserten Benzema (90), sowie interessante Verteidiger mit Navas oder Dest.

Die italienische Liga darf sich mit Barella (86), Osimhen (83) und Feature-Spieler Felipe Anderson (84) auf ziemlich gute Karten freuen.

Und auch die Bundesliga ist mit 3 Inform-Spielern dabei.

Das neue TOTW 2 in FIFA 22

TOTW 2 Startelf:

TW: Hradecky (85)

RV: Jesus Navas (86)

IV: Aritz Elustondo (82)

LV: Dest (81)

ZM: Barella (86)

ZOM: Nkunku (84)

ZDM: Zakaria (83)

MS: Benzema (90)

RF: Gabriel Jesus (86)

RF: Felipe Anderson (84)

ST: Osimhen (83)

TOTW 2 Bank:

TW: Costil (82)

IV: Hause (81)

ZM: Fofana (82)

LM: Smith Rowe (81)

ST: Onuachu (82)

ST: Arthur Cabral (81)

ST: Okaka (81)

IV: Wahlqvist (76)

LM: Brereton Diaz (78)

ZM: Van Amersfoort (76)

ST: Lapadula (79)

ST: Nilsson (74)

Die Bundesliga im TOTW 2

3 starke Bundesliga-Karten

Diese Bundesligisten sind dabei: Im TOTW 2 stehen gleich drei Spieler aus der Bundesliga. Und die sind alle gar nicht übel.

Hradecky hat eine 85er-Karte bekommen. Der Torhüter ist zum Start sowieso ein recht beliebter Keeper für Bundesliga-Teams. Wer hier ein Upgrade sucht, hat nun die Möglichkeit.

Nkunku von RB Leipzig bietet vor allem gute Werte auf Dribbling und Passwerten, kann aber auch ordentliches Tempo vorweisen. Die 84er-Karte sieht nach einem sehr starken ZOM aus.

Zakaria hingegen kümmert sich um die Defensive im Mittelfeld. Und das dürfte er angesichts der neuen Karte auch ohne Probleme erledigen: Geschwindigkeit, Defensive und Physis sind auf der 83er-Karte stark vertreten.

Wenn ihr ein Bundesliga-Team bauen wollt, aber noch nicht so viele Münzen habt, schaut mal hier vorbei: Wir zeigen euch ein günstiges Bundesliga-Starter-Team für FUT.