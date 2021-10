FIFA 22: OTW Team 2 kommt heute – Alle bekannten Karten

Heute, am 08. Oktober, startet in FIFA 22 der zweite Teil des “Ones to Watch”-Events. Unter anderem kommt OTW Team 2 heute Abend ins Spiel – und einige Karten sind schon bekannt.

Wann kommt das OTW Team 2? Das zweite Team mit Ones-to-Watch-Karten erscheint am Freitagabend, den 08. Oktober 2021, um 19:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wird das erste Team aus den Packs verschwinden und durch die zweite Mannschaft ersetzt.

Damit werden ab diesem Zeitpunkt auch die Karten des Team 2 in den Vorbesteller-OTW-Packs stecken. Falls ihr die Ultimate Edition vorbestellt und euer Pack bislang noch nicht geöffnet habt, könnt ihr also noch bis zum Start des zweiten Event-Teils die Karten des ersten Teams bekommen. Danach gibt es erstmal Team 2.

Was sind OTW-Karten? Das sind spezielle Karten, die auf den größten Transfers des Fußball-Sommers basieren. Besonders spannend ist, dass es sich bei ihnen um dynamische Items handelt, die sich verbessern können. Sie kriegen jedes Mal ein Upgrade, wenn der Spieler eine TOTW– oder Spieler-des-Tages-Karte bekommt.

Eine weitere Möglichkeit auf Upgrades gibt es mit folgendem System: Sollte das reale Team des Spielers ab dem 01. Oktober 5 der nächsten 10 Matches in ihrer Liga gewinnen, gibt es einen zusätzlichen Rating-Punkt für den OTW-Spieler. Die OTW-Upgrades könnt ihr im OTW-Tracker verfolgen.

Hier schauen wir nun auf die bislang bekannten Karten des Team 2.

Diese Karten sind in OTW-Team 2 dabei

Welche Karten sind schon bekannt? Das komplette OTW Team 2 ist noch nicht bekannt, allerdings wurden sowohl über Social Media als auch in der vergangenen Woche schon einige Karten gezeigt, die heute im Team 2 stecken werden. Folgende Spieler werden dabei sein, könnten teilweise aber auch als SBC oder Ziel-Spieler auftauchen:

Lionel Messi (93 / PSG)

Romelu Lukaku (88 / Chelsea)

Sergio Ramos (88 / PSG)

Georgino Wijnaldum (84 / PSG)

De Paul (82 / Atlético)

Danny Ings (81 / Aston Villa)

Cucurella (81 / Brighton)

Joaquín Correa (81 / Inter)

Tomori (79 / AC Mailand)

Konaté (78 / Liverpool)

Paulinho (79 / Sporting)

Junior Firpo (78 / Leeds)

Hector Bellerin (78 / Betis Sevilla)

Weitere Spieler dürften im Laufe des Tages und spätestens zum Start des Events bekannt werden. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Was steckt noch im Event? Bisher brachte das OTW-Event spezielle SBCs sowie Wochenziele, über die man sich OTW-Belohnungen sichern konnte. Das dürfte auch im zweiten Teil des Events der Fall sein. Außerdem wird das heute erscheinende Team 2 in den kommenden Tagen durch weitere Spieler ergänzt. Der Zeitplan sieht so aus:

08. – 13. Oktober: Team 2 ist verfügbar

10. – 13. Oktober: Team 2 wird um 3 weitere Karten ergänzt

Sobald diese Karten bekannt, sind, ergänzen wir sie in diesem Artikel.

Neben dem OTW-Event steht auch der Start der Weekend League an. Tipps, wie ihr mehr Siege in der Weekend League holt, findet ihr hier.