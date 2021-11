FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Wie kommt man an die Karte? In Ultimate Team könnt ihr die Karte entweder aus Packs erhalten, in denen es Silber-Karten gibt oder ihr schlagt auf dem Transfermarkt zu. Auf dem Transfermarkt scheint es aktuell jedoch eher schwierig zu sein, eine Karte zu ergattern (Stand 22.11.2021).

Ein richtig guter Start in Ultimate Team also, der durch zukünftige Moukoko-Spezialkarten getoppt werden könnte. Vielleicht im Zuge eines zukünftigen Future-Stars-Events ?

Wer ist Youssoufa Moukoko? Der deutsche Stürmer, der derzeit bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht, hat bereits so einige Rekorde gebrochen: Er ist jüngster Bundesligaspieler, jüngster Torschütze in der Bundesliga sowie jüngster Champions-League-Spieler.

Am 20. November 2021 ist Youssoufa Moukoko 17 Jahre alt geworden und hat damit die Altersgrenze für FIFA geknackt. Er ist nun im Spiel verfügbar und wir schauen uns seine neue Karte an.

Endlich hat EA Youssoufa Moukoko in FIFA 22 integriert. Wir zeigen euch seine Karte und schauen uns die Werte genau an.

