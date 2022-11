FIFA 23 hat nach 7 Wochen seine größte OP-Mechanik geschwächt – Ist Lengthy jetzt egal?

FIFA 23 hat einen großen Patch veröffentlicht, der viel am Gameplay dreht. Das sorgt für Diskussionen unter den Spielern – auch, weil die „Lengthy“-Mechanik nun wohl merklich weniger OP ist.

Was machte Lengthy in FIFA 23 besonders? Seit dem Release von FIFA 23 Ende September 2022 wurde viel über das Thema „Lengthy“ gesprochen. In der NextGen-Version von FIFA 23 gibt es drei Lauftypen: Controlled, Explosive und eben Lengthy.

Der „Lengthy“-Typ setzte sich dabei als der stärkste durch. Dieser Sprint-Typ ist dafür gedacht, dass größere, wuchtige Spieler über lange Distanzen sehr hohe Sprintgeschwindigkeiten erreichten, während Explosive-Spieler eher kurze, schnelle Sprints ansetzten und Controlled-Spieler gleichmäßig verteilt beschleunigen, wenn sie Rennen.

Doch der Lengthy-Typ schien einfach allen anderen Spielern davonzurennen. Dadurch galten nun Spieler wie Haaland, Rulebreakers-Dzeko oder auch günstige Vertreter wie Alexander Sørloth als perfekte Meta-Spieler. Spieler, die in vergangenen FIFAs deutlich hinter kleinen Dribblern zurücklagen.

Starke Dribbler wie Dembélé, Vinicius Jr. und Co. hingegen wurden als schwächer angesehen. Dabei waren es genau solche Spieler, die in vergangenen FIFAs als Verkörperung der Meta galten.

Dass in FIFA 23 nun andere Spielertypen favorisiert wurden, wirkte sich auch auf das Gameplay aus. Es wird viel gepasst und gerannt, anstatt zu dribbeln. Viele nutzten sogar Chemistry-Styles, um bestimmte Spieler in „Lengthy“-Spieler zu verwandeln.

Doch nun, nach dem großen Title Update 4, scheinen viele Spieler die „Lengthy-Meta“ als beendet zu sehen.

Neuer Patch in FIFA 23 macht Dribbler schneller – Das verändert das Gameplay

Das sagen Spieler: Seit dem neuen Patch stellen Spieler fest, dass sich das Gameplay in FIFA 23 merklich geändert hat – nicht nur, weil auch der super-starke Trivela-Schuss abgeschwächt wurde.

Im FIFA-Subreddit und auf Twitter beschreiben einige Spieler, das sich FIFA 23 nun wie ein ganz anderes Spiel für sie anfühlt und dass die „Lengthy“-Meta zu Ende sei.

Es gibt jede Menge Meinungen und Diskussionen rund um die Änderungen. Einige Beispiele:

„Es war erfrischend und angenehm, einen FIFA-Titel zu haben, bei dem man große und starke Spieler auf effektive Art und Weise einsetzen konnte, zusammen mit den kleineren, agileren Spielern“, schreibt User „Gledger“ der meint, FIFA 23 wäre jetzt eher wieder wie seine Vorgänger (via reddit).

„Ich würde mir wünschen, dass sie das Tempo in allen Bereichen ein wenig reduzieren. Ich finde es gut, dass Lengthy nicht mehr so OP ist, aber das Spiel spielt sich jetzt so verdammt schnell“, meint ein anderer (via reddit).

„Leute tun so, als ob Lengthy-Spieler jetzt nutzlos wären. Sie sind genau wie vor dem Update. Nur die anderen Lauftypen sind betroffen, also denke ich, dass es eine gute Sache ist, weil jetzt alle Arten von Spielern nutzbar sein sollten“, findet User „Luckychuckyxd“ (via reddit).

„Das Problem ist nicht, dass es die Lengthy-Stürmer ruiniert hat, sondern es hat Lengthy-Innenverteidiger verdorben, was die meisten von ihnen sind“, schreibt ein anderer User (via reddit): „Es ist jetzt so einfach, hinter die Abwehr zu zu kommen und zu treffen“.

Auf dem Transfermarkt führte die Diskussion auch zu einem Preis-Absturz starker Lengthy-Spieler wie OTW-Haaland oder Rulebreaker Ronaldo.

Allerdings betonen Spieler auch, dass andere „Lengthy“-Spieler im Mittelfeld sich nicht schwächer anfühlen als vorher. Zudem könnten auch Lengthy-Angreifer immer noch schnell unterwegs sein.

Das sagt EA: Mittlerweile klärte EA auf, wieso sich das so anfühlt: Denn tatsächlich wurde Lengthy nicht direkt generft, sondern ein anderes Problem gelöst, dass sich aber indirekt wieder auf Lengthy-Verteidiger auswirken kann.

Auf dem „Direct Communication“ Kanal auf Twitter erklärte das Team hinter FIFA 23, dass die AcceleRATE-Werte, also die Werte der Lauftypen, nicht direkt verändert wurden. Allerdings wurde ein Problem gelöst, das starke Dribbler ausbremste.

Der Fehler sorgte dafür, dass Spieler unbeabsichtigt verlangsamt werden konnten, wenn sie mit dem Ball dribbelten. Vor allem sollen dabei Spieler mit hohen Dribbling-Attributen betroffen sein – doch gerade solche Spieler haben halt oft eher den „Explosive“-Stil als den „Lengthy“-Stil. Beispiel dafür wären Spieler wie Dembélé oder Vinicius Jr, die nun auch auf dem Markt wieder steigen.

Dieser Fehler ist nun mit dem Update korrigiert worden, was dazu führen kann, dass Dribbler nun merklich schneller in der Offensive unterwegs sind – und Lengthy-Spieler nicht mehr unbedingt hinterherkommen.

Dafür kann aber der „Lengthy“-Status an sich nichts. Die OP-Mechanik wurde zwar indirekt geschwächt – aber eher in der Form, dass Spieler mit hohen Dribbling-Werten und dadurch anderen Laufstilen schlicht verstärkt wurden.

Es wird spannend zu beobachten sein, wie das veränderte Gameplay in den kommenden Tagen von den Spielern bewertet wird, wenn einige Tage nach dem Update rum sind. Was haltet ihr von der Änderung? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten gibt es in FIFA 23 gerade eine neue Karte zum Karriereende von Ribery – ebenfalls ein starker Dribbler.