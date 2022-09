FIFA 23: Neuer Powerschuss sorgt für epische Tore – So funktioniert er

In FIFA 23 könnt ihr mit dem „Powerschuss“ heftige Tore erzielen. Wir zeigen euch im Video, wie er funktioniert.

Was ist das für ein Schuss? Der „Powerschuss“ in FIFA 23 ist ein neues Feature, das eure Möglichkeiten erweitert, Tore zu erzielen. Es handelt sich dabei um einen extrem kraftvollen Schuss, der dem gegnerischen Torwart im besten Fall keine Chance lässt, die Kugel zu halten.

Dann knallt der Ball richtig schön episch in den Winkel – Wie das aussieht, könnt ihr im Video sehen.

So funktioniert der Powerschuss in FIFA 23: Bringt euren Spieler in Schussposition und drückt die Schultertasten und die Schusstaste.

Auf dem PlayStation-Controller ist das L1 + R1 + Kreis (Standardeinstellung)

Auf dem Xbox-Controller ist das LB + RB + B (Standardeinstellung)

Langzeit-Spieler werden sehen, dass es sich hierbei um die alte Flachschuss-Kombination handelt. Den Flachschuss führt man jetzt durch einfaches, kurzes Drücken der Kreis-/B-Taste aus.

Sitzt der Schuss, gibt es eine spezielle Wiederholung des Tores

So nutzt ihr den Powerschuss in FIFA 23 richtig

Was müsst ihr beim Powerschuss beachten? Es handelt sich bei dem Powerschuss um eine riskante, aber lohnenswerte Schusstechnik: Sie kann viel bringen, erfordert aber auch einige Voraussetzungen.

Die Powerschuss-Animation ist langsam: Euer Spieler holt lange aus und braucht einige Augenblicke, um draufzuhalten. In der Zeit können Gegner eiskalt dazwischengrätschen. Außerdem verrät die Animation euch auch noch durch einen kleinen Zoom-Effekt. Der sieht zwar cool aus, doch euer Gegner sieht, was ihr vorhabt.

Bringt euch also in eine gute Schuss-Position mit Distanz zum Gegner, wenn ihr den Powerschuss nutzen wollt. Versucht nicht, einfach durchgehend den Powerschuss abzufeuern – Gerade in engen Strafraum-Situationen haben schnelle, normale Schüsse bessere Erfolgschancen.

Ihr müsst genau zielen: Die zweite Schwierigkeit beim Powerschuss hat nur wenig mit dem Gegner zu tun. Man muss genau zielen, wenn man den Schuss abfeuert. Dementsprechend muss der Stick genau in die Richtung zeigen, wo ihr hinschießen wollt – sonst landet der Ball sonst wo. Das ist gar nicht so einfach, wenn der Gegner euch mit seinen Verteidigern angeht.

Ein weiteres Thema ist die Kraft hinter dem Schuss. Die lange Animation verleitet dazu, die Schusstaste zu lang zu halten und den Schuss „aufzuladen“ – Doch dann kann es passieren, dass ihr den Ball in den Himmel statt ins Netz feuert. Hier müsst ihr ein Gefühl für das richtige Maß finden.

Wo setzt man den Powerschuss am besten ein? Das lässt sich noch nicht abschließend sagen, aber in unseren Tests haben wir vor allem bei Schüssen etwa von der Strafraumkante aus den meisten Erfolg gehabt.

Aus höheren Distanzen kann der Schuss ebenfalls einschlagen, doch da kann der gegnerische Keeper auch besser eingreifen.

Wie trainiere ich den Powerschuss? Ihr könnt den Powerschuss natürlich einfach in Spielen trainieren. Ein paar Runden in der Trainingsarena bieten sich allerdings an, um ein Gefühl für den Schuss zu bekommen.

Powerschuss-Zoom in FIFA 23 nervt? Ihr könnt ihn ausschalten

Hier könnt ihr den Zoom deaktivieren

Das könnt ihr tun: Wenn euch der Zoom beim Powerschuss stört, könnt ihr ihn in den Einstellungen deaktivieren. Dafür geht ihr einfach in die Spiel-Einstellungen und dort in den Bereich „Kamera“. Dort findet ihr ganz unten die Einstellung „Powerschuss-Zoom“, die könnt ihr auf „Aus“ stellen.

Seid ihr schon in FIFA 23 unterwegs? Was haltet ihr von den neuen Powershots? Erzählt es uns in den Kommentaren!

