Nach einer Stunde in FIFA 23 habe ich mich in die neuen Superschüsse verliebt – Aber es ist kompliziert

Wir haben einen ersten Einblick in das neue FIFA 23 bekommen. Beim Gameplay punktet das Spiel vor allem mit einer neuen Mechanik: Der neue „Power Shot“ hat die Möglichkeit, einen aus dem Sessel zu reißen, findet MeinMMO-Autor Max Handwerk – wenn man sie denn machen darf.

Wenn ihr auch Fußball-Fans seid, kennt ihr das vielleicht: Dieses irre Gefühl, wenn ein Spieler eures Lieblingsvereins die Klebe auspackt, aus der Distanz volle Kanne drauf hält und der Ball unhaltbar in den Knick einschlägt.

Das ganze Stadion springt auf, es wird gejubelt, gefeiert. Verdammt, ich denke zehn Jahre später immer noch an dieses wahnsinnige Tor von Lars Stindl in der Europa League gegen Kopenhagen. Was für Zeiten.

Aber ich will nicht abschweifen, heute soll es um das neue FIFA 23 gehen. Wir haben am Samstag, den 24. September, Zugriff auf das Spiel bekommen, um heute Abend einen ersten Eindruck dazu festzuhalten. Ich hab mich deshalb in der Kürze der Zeit ins Gameplay gestürzt – denn es gab etwas, was ich unbedingt ausprobieren wollte.

Verdammte Verteidiger – Hört auf, meine epischen Tore zu versauen

Das ist das Feature: Seien wir ehrlich: Von FIFA zu FIFA erfindet EA nicht gerade das Rad neu, was Gameplay betrifft. In der Regel fühlen sich die neuen Teile Gameplay-technisch meist wie Updates statt Neufassungen an. Ich fand den Schritt von der alten Generation auf die neue, also von PS4 auf PS5, durchaus bemerkenswert – doch im Allgemeinen spielen sich die FIFA-Teile doch zumindest mal ähnlich.

Deshalb war ich gespannt, wie sich die aus meiner Sicht auffälligste Neuerung im Gameplay wohl anfühlen würde: Der „Power Shot“.

Den aktiviert man jetzt, indem man L1 und R1 hält und gleichzeitig auf Schuss drückt – also die Kombination, die früher der Flachschuss war.

Das könnte für überraschte Gesichter bei Spielern sorgen, die das erste Mal den neuen Teil spielen und einen flachen Schuss anbringen wollen. Denn was nun bei der Tastenkombination rauskommt, ist definitiv das Gegenteil von Flachschuss.

So lief mein Test: Ich stieg in den „Anstoß-Modus“ von FIFA 23 ein und wählte, nachdem vor einigen Tagen das Crossover bestätigt wurde, den Fantasie-Club AFC Richmond aus der Serie „Ted Lasso“ – inklusive Trainer Ted Lasso, natürlich. Als Gegner schnappte ich mir den FC Bayern. Ich geb zu: Das war vielleicht etwas unklug.

Coach Ted Lasso war unzufrieden. Zurecht, vermutlich.

Jedenfalls lief ich mit meinen Serien-Kickern ziemlich schnell in eine bayrische Mauer, sozusagen. Gut, ich war sehr darauf fokussiert, den Power Shot auszuprobieren und spielte deshalb nicht unbedingt überragend – aber die starke Defensive der Bayern hat auf jeden Fall nicht geholfen.

Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass die Defensiv-KI ziemlich stark ist.

Ihr müsst wissen: Der Power Shot ist langsam. Aktiviert ihr ihn, holt euer Spieler langsam mit dem Bein aus.

Ihr müsst genau zielen

die Kamera zoomt sogar noch ein bisschen rein

und dann feuert euer Spieler den Ball mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung Tor

Das alles macht den Schuss ziemlich cool – aber halt auch leicht zu blocken. In Kürze: Die Bayern grätschten immer schön dazwischen, als meine Richmond-Angreifer drauf halten wollten. Außerdem verlor ich das Spiel auch noch 0:3. Kein idealer Start.

Ich wechselte also zu Paris Saint-Germain, wo Top-Spieler wie Mbappé, Neymar und Messi rumrennen. Damit sollte es doch klappen!

Und ja, mit den dreien kam ich in bessere Schusspositionen. Allerdings kommt dann hinzu, dass der Power Shot auch dann nicht leicht durchzuführen ist, wenn man nicht weggegrätscht wird. Ich schloss also durchaus mal ab, jagte die Kugel aber auf die Ränge, statt in den Kasten.

Der Power Shot wurde oft unterbrochen Oder flog sonst wo hin Die Bayern selbst trafen dafür ganz gut

Die Bayern stressten einfach viel zu sehr mit ihrer Defensive, als dass ich da konzentriert hätte draufhalten können. Das Spiel ging wenigstens 1:1 aus, das Superschuss-Tor fehlte aber immer noch.

Also spielte ich mit Manchester City gegen den englischen Viertligisten Rochester. Ich weiß, unfair. Aber ich wollte dieses Superschuss-Tor – mit Haaland müsste ich das doch hinkriegen!

Und was soll ich sagen: Nach 17 Minuten passte alles. Haaland brach durch, nahm Maß, holte aus und feuerte einen Power Shot ab, der sich gewaschen hatte. Eigentlich fehlte nur noch der Kometenschweif, der eine perfekte Flugbahn nachzeichnet, während der Ball … an die Latte knallte.

Verdammt. Wieder nicht drin. Aber schon da merkte ich: Diese Schüsse sind wirklich cool.

Ich versuchte es weiter, wieder und wieder feuerte ich den Superschuss auf die arme Rochester-Defensive ab. Und so war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Phil Foden das Ding endlich versenkte.

Wie stark ist der Powerschuss wirklich? In der kurzen Zeit, die ich bisher hatte, hat sich der Powerschuss als ziemlich mächtig herausgestellt – zumindest dann, wenn man die ideale Situation dafür geschaffen hat.

Die Spieler brauchen Zeit, um die Aktion durchzuführen, und man selbst muss sich auch Mühe beim Zielen und Kraft-Einstellen geben. Sonst sieht man kein episches Tor, sondern eine traurige Bananenflanke irgendwo in Richtung Zuschauer.

Sitzt der Power-Shot, könnt ihr eine Wiederholung voller Daten kriegen

Aber wenn man das Ding genau trifft – dann fliegt die Kugel nahezu unhaltbar in den Knick. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein guter Deal: Hohes Risiko – Hohe Chance.

Wie stark sich das Feature letztlich auf das Gameplay auswirken wird, bleibt abzuwarten. Es ist auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, Tore zu schießen. Wir werden uns das in den kommenden Tagen genauer anschauen – genau so wie den Rest der Gameplay-Elemente und Modi in FIFA 23.

Weitere Gedanken zum Gameplay

Ein paar Dinge, die mir nebenbei auffielen:

Die Halbzeit im Anstoß-Modus kann man jetzt auf 3 statt 4 Minuten setzen. Das ist cool, wenn man mit Freunden ein paar Partien hintereinander weg spielen will.

Startet man das Spiel zum ersten Mal, bekommt man eine Art Grundlagenschulung. Auch während des Spiels sind die ganze Zeit Tipps und Anweisungen zu sehen, die einem das Spiel erleichtern oder beibringen soll. Grafisch ist das gut gemacht und könnte Neulingen helfen.

Das neue Ecken-System in FIFA 23 ist durchaus gewöhnungsbedürftig:

FIFA 23 hat neue Ecken

EA hat viel über den Rasen in FIFA 23 geredet, das jetzt schöner sei. Hier findet ihr einen Vergleich:

Das PSG-Stadion gegen Bayern in FIFA 23:

Das selbe Stadion in FIFA 22:

Abgesehen vom Rasen wollte EA mit „Hypermotion 2“ auch eine weitere Verbesserung der Bewegungen einbringen, realistischer wirken. Außerdem sind neue Ballanimationen hinzugekommen. Im Gesamtbild bemerkt man das durchaus: Das Spiel wirkt langsamer als die letzten Wochen von FIFA 22, realistischer. Geschwindigkeit wirkt noch nicht so furchtbar entscheidend wie sonst.

Aber, das muss man auch festhalten: Dieses Gefühl gaben einem auch die früheren FIFA-Teile schon, gerade zum Anfang. Wie sich das dieses Jahr angesichts voraussichtlich kommender Updates und den starken Spezialkarten in Ultimate Team entwickelt, bleibt aber erstmal abzuwarten.

Ist das neue FIFA 23 was für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!