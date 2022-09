FIFA 23: Positionswechsel sind noch wichtiger als früher – So nutzt ihr sie richtig

FIFA 23 hat das Chemie-System in FUT geändert und gleichzeitig eine neue Form von Positionswechseln eingeführt. Den Positionsmodifikator zeigen wir euch hier- wir hier näher.

Was ist neu? Schaut man auf das Thema Chemie in FUT: Jede Menge. Denn dort wurde das grundlegende System nach vielen Jahren für den FIFA 23 Release komplett überarbeitet.

In diesem Artikel schauen wir uns einen Punkt dieses Systems genauer an: Den Positionswechsel.

So funktionieren Positionswechsel in FIFA 23

Das ändert sich bei Positionen in FIFA 23: In FIFA 23 hat jeder Spieler nur noch eine begrenzte Anzahl an Positionen, mit denen er Chemie-Boosts bekommt. Diese „Alternativen Positionen“ geben vor, wo ihr euren Spieler am besten aufstellt.

Nehmen wir als Beispiel Kylian Mbappé: Der Franzose ist normalerweise ein Stürmer (ST) und hat diese Position auch auf seiner Karte. Dazu hat er aber zwei Alternativpositionen:

MS (Mittelstürmer)

LF (Linker Flügel)

Mbappé kann noch auf 3 Positionen spielen

Früher hättet ihr Mbappé beispielsweise in FIFA 22 über Positions-Items auch auf ZDM (Zentrales Defensives Mittelfeld) umschulen können. Sowas geht nun nicht mehr. Er kann nur noch auf ST, MS oder LF spielen, um dort Chemie-Boosts zu bekommen.

Wie nutzt man den Positionsmodifikator in FIFA 23?

Wie aktiviere ich die Alternativpositionen? Leider passt sich die Position des Spielers nicht automatisch an. Ihr braucht einen sogenannten „Positionsmodifikator“ – das ist das einzige Positions-Item, das es jetzt noch gibt.

Den Modifikator bekommt ihr auf dem Transfermarkt

Diesen Modifikator könnt ihr auf die Spieler anwenden, deren Position ihr wechseln möchtet. Dann könnt ihr aus den verfügbaren Alternativpositionen auswählen. Wollt ihr den Spieler wieder umschulen, braucht ihr einen weiteren Modifikator.

Ihr könnt Spieler damit also nicht hinstellen, wo ihr möchtet.

Ihr müsst euch an ihren möglichen Positionen orientieren.

Wie kriege ich den Positionsmodifikator in FIFA 23? Er ist auf dem Transfermarkt unter „Verbrauchsitems“ zu kaufen, oder man kann ihn aus Packs ziehen.

Was macht die richtige Position so wichtig? In FIFA 23 bekommen nur Spieler einen Chemie-Boost, die auf ihrer exakt korrekten Position stehen. Noch wichtiger: Sie tragen auch nur zur Chemie ihrer anderen Spieler und der Gesamt-Chemie bei, wenn sie auf der korrekten Position stehen.

Steht ein Spieler auf der falschen Position, wird anstatt eines Chemie-Bonus nur ein warnendes Ausrufezeichen angezeigt. Das gilt auch, wenn Spieler auf sehr ähnlichen Positionen stehen – wie ZM auf ZOM, oder RAV auf RV. Hier gibt es keinen Spielraum mehr.

Stimmt die Position nicht, gibt es keine Chemie-Punkte – egal, wie gut die Spieler zueinander passen

Ein Beispiel: Ein Team voller Engländer, die alle auf der falschen Position stehen, wird keinen Punkt bei der Gesamt-Chemie bekommen. Gerade hinsichtlich SBCs ist die korrekte Position also noch wichtiger als früher – denn früher konnten Spieler zumindest zur Gesamtchemie beitragen, selbst wenn sie als Stürmer im Tor herumstanden.

Ein Pluspunkt ist allerdings, das Spieler selbst ohne jegliche Chemie keinen Stat-Abzug mehr bekommen – Sie kriegen lediglich keine Extra-Boosts durch Chemistry Styles. Sie sind also immer noch im Nachteil Spielern gegenüber, die auf der richtigen Position spielen, aber sie sind zumindest nicht mehr schlechter als die Stats, die auf ihrer Karte stehen.

Seid ihr schon im neuen Spiel? Dann solltet ihr euch unbedingt die neuen Superschüsse in FIFA 23 anschauen.