FIFA 23: Dieses günstige Bundesliga-Team ist perfekt für den Start in FUT

Wenn ihr einen kleinen Einblick in FIFA 23 bekommen möchtet: Hier ist eine erste Einschätzung zum Gameplay in FIFA 23.

Die Verteidigung besteht aus Raum ( der ein ordentliches Upgrade erhalten hat ), Gvardiol, Mavropanos und Frimpong, die allesamt ziemlich schnell sind und obendrein noch ordentliche Defensiv-Stats zu bieten haben. So leicht sollte sich diese Viererkette also nicht von gegnerischen Stürmern überrennen lassen.

Im Zentrum des Mittelfelds haben wir mit Laimer und Can zwei körperlich starke Spieler aufgestellt, die defensiv abräumen und offensiv Torchancen kreieren können. Besonders Can hat für den Start rundum starke Werte, die ihn zu einem echten Allrounder machen.

Aktuell sollte das komplette Team ungefähr 36.000 Münzen kosten (Stand 26. September 2022), was circa 3.200 Coins pro Karte sind. Allerdings sind manche Spieler günstiger, während ihr für andere einen etwas höheren Betrag bezahlen müsst. Es kann sich also lohnen, manche Spieler durch Alternativen zu ersetzen – je nach Budget.

Was ist das für ein Team? Wir haben Spieler herausgesucht, die in den wichtigsten Bereichen starke Werte haben, jedoch nicht zu teuer sind. Mit diesem Team solltet ihr gut durch die ersten Tage in FUT kommen, während ihr weitere Münzen für stärkere Spieler sammelt.

