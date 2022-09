FIFA 23 erobert Twitch und 4 deutsche Kanäle stehen ganz oben: „Übertrieben geil“

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Erst vor wenigen Tagen gab es in Deutschland eine Debatte um FIFA 23. Das nutzen Streamer wie Trymacs dazu aus, gerade die Lootboxen in FIFA 23 zu kritisieren, die sie jetzt mit Begeisterung wieder öffnen:

Wer sind die nächsten deutschen Kanäle? Wenn man schaut, wer in den letzten 3 Tagen in FIFA 23 am meisten gesehen wurde, erkennt man:

Elias Nerlich ist der größte Twitch-Streamer Deutschlands: Nach 4 Jahren, in denen MontanaBlack bei den Zuschauerstunden ganz oben stand, ist Nerlich 2022 an die Spitze des deutschen Twitch gestürmt.

Nach einer Stunde in FIFA 23 habe ich mich in die neuen Superschüsse verliebt – Aber es ist kompliziert

