FIFA 23: Geheime Geschichtsstunde – So löst ihr die Ziele in Ultimate Team

In FIFA 23 gibt es gerade die „Geheime Geschichtsstunde“ mit rätselhaften Zielen. Hier findet ihr die Lösung für den Paukenschlag von Maracana, die Hitzeschlacht von Lausanne und die übrigen Ziele.

Was sind das für Aufgaben in FIFA 23? In den Zielen findet ihr gerade die „Geheime Geschichtsstunde“ zum aktuellen Event in FIFA 23. Sie setzt sich aus 6 Zielen zusammen, erklärt aber nicht genau, wie die zu lösen sind.

Stattdessen gibt es rätselhafte Beschreibungen und man soll sein „Fußball-Wissen“ unter Beweis stellen, um die Aufgabe zu lösen.

In welchem Modus zählen die Ziele? Nach aktuellem Stand kann man die Ziele in jedem Modus lösen. Im Zweifel könnt ihr die Ziele also auch in Squad Battles auf niedriger Schwierigkeit gegen die KI abarbeiten. Kombiniert Ziele, um schneller fertig zu werden.

Im FIFA-Subreddit haben Spieler bereits die Lösungen für die Spiele gesammelt (via reddit). Wir zeigen euch hier die Lösungen für die Aufgaben und den Hintergrund dazu.

Lösung: Der Paukenschlag von Maracana in FIFA 23

Aufgabe: In diesem Länderspiel wurde ein Rekord aufgestellt, der bis heute Bestand hat. Stelle die Partie nach.

Lösung: Schieße 2 Tore mit Spielern aus Uruguay.

Das Rätsel bezieht sich auf das WM-Finale 1950 zwischen Brasilien und Uruguay im Maracana-Stadion, das einen Zuschauerrekord aufstellte und in dem Brasilien mit 1:2 unterlag. Rund 200.000 Zuschauen sollen dabei gewesen sein und die legendäre Niederlage live miterlebt haben (via wikipedia.de).

Lösung: Schock vor heimischer Kulisse in FIFA 23

Aufgabe: Die ganze Welt staunte, als der Gastgeber mit einem unerwarteten Resultat ausschied. Stelle diese Partie nach!

Lösung: Gewinne ein Spiel mit 6 oder mehr Toren.

Dieses Ziel dürfte sich ebenfalls auf eine legendäre Brasilien-Niederlage beziehen – und zwar gegen Deutschland, bei der WM im eigenen Land. Das ging aus brasilianischer Sicht mit 1:7 verloren, also mit 6 Toren Unterschied.

Lösung: Pinturicchio in FIFA 23

Aufgabe: Dieses Last-Minute-Tor per angeschnittenem Schuss brachte den Sieg gegen den Gastgeber und den Finaleinzug im wichtigsten Turnier der Welt. Stelle das letzte Tor der Partie nach.

Lösung: Schieße ein Tor per angeschnittenem Schuss mit einem Italiener.

Den angeschnittenen Schuss führt ihr mit R1 / RB und „Schuss“ aus.

„Pinturicchio“ ist ein Spitzname des Italieners Alessandro Del Piero, der 2006 das zweite Tor gegen Deutschland erzielte. Italien zog danach ins Finale ein und wurde gegen Frankreich Weltmeister. Darauf dürfte sich die Aufgabe beziehen.

Lösung: Ein Fünfzigerjahre-Wunder auf dem Rasen in FIFA 23

Aufgabe: Außenseiter-Siege mag doch jeder, oder? Erlebe ihn noch mal!

Lösung: Schieß ein Tor mit einem USA-Spieler.

1950 setzten sich die USA als Außenseiter mit einem schockierenden Sieg gegen einen der Titelfavoriten durch – nämlich gegen England (via fifa.com)

Lösung: Die Hitzeschlacht von Lausanne in FIFA 23

Aufgabe: Ein Spiel mit 12 Toren und bei 40 Grad. Die Bedingungen waren extrem, und zwei Spieler beider Teams brachten überragende Leistungen. Was hatten die beiden Spieler gemeinsam?

Lösung: Schieß in einem Spiel drei Tore mit einem Österreicher und drei mit einem Schweizer.

Als „Hitzeschlacht von Lausanne“ wurde das Spiel Schweiz – Österreich bei der WM 1954 bekannt. In keinem Spiel der WM-Geschichte fielen mehr Tore. Die Spieler Hügi und Wagner schossen dabei jeder 3 Tore. (via wikipedia)

Lösung: Salto in FIFA 23

Aufgabe: Dieser Spieler hat bei jeder WM, in der er von 2002 bis 2014 gespielt hat, Tore erzielt. Damit ist er einer von nur 4 Spielern, denen das gelungen ist. Stelle seinen Weg nach!

Lösung: Schieß jeweils ein Tor mit einem deutschen Spieler in vier separaten Matches.

Miro Klose war bekannt für seinen Salto-schlagenden Torjubel, außerdem ist er momentan der WM-Rekordtorschütze mit insgesamt 16 Toren bei Weltmeisterschaften.

Habt ihr die Aufgaben gelöst, könnt ihr euch über einige Packs freuen. Unter anderem ist ein 84+-Spieler-pack dabei, dazu gibt es einige Packs mit Gold-Karten.

