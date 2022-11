Der YouTuber BorasLegend bastelte gerade an seinem Team für FIFA 23 herum, als er plötzlich die Fußball-Legende Pelé in seinem Club fand. Nur warum die da war, verstand er nicht.

In einem Clip auf YouTube ist der bekannte Fußball-YouTuber „BorasLegend“ gerade dabei, seine Mannschaft in Ultimate Team umzubauen. Er kommentiert ein bisschen nebenbei, was er da tut – und wird plötzlich ganz still.

Als er einen leeren Spot füllen möchte, lächelt ihn die Fußball-Legende Pelé als Option an. Der Blick des YouTubers verzieht sich zu einer deutlich verwirrten Miene. Man sieht: Mit der Karte hat er absolut nicht gerechnet.

Still baut er die FIFA-23-Ikone in sein Team ein, schaut einige Sekunden auf Stats und die Spieler-Biographie. Die Karte stellt sich nicht nur als tauschbar, also als verkaufbar auf dem Transfermarkt, sondern auch noch als First-Owner-Karte heraus.

Er hat diesen Pelé also definitiv nicht auf dem Transfermarkt gekauft, sondern aus einem Pack bekommen. Nur wusste BorasLegend davon offensichtlich nichts.

Wie das aussah, könnt ihr hier im Video sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So reagiert der YouTuber: Auch wenn das Team von BorasLegend voll mit starken und teuren Karten steckt, erwischt ihn die Legende kalt. „Was? Was passiert hier? Was passiert hier, Chat? Ich hab Pelé nicht gezogen. Das muss ein Glitch sein“, kommentiert er erstmal: „Wieso habe ich einen tauschbaren Pelé auf meinem Account?“

Die Antwort findet sich schnell im Gespräch mit einem seiner Mods. „Ich könnte ihn gezogen haben, weil ich ein paar Packs für dich geöffnet hab“, meint der zu BorasLegend.

In diesen Packs steckten offenbar auch einige WM-Picks aus dem aktuellen Event, die Pelé nach hinten gerückt haben müssen. So bekam der Mod halt nicht mit, dass er gerade die drittwertvollste Karte im ganzen Spiel für BorasLegend gezogen hatte.

„Hast du das nicht bemerkt? Wenn du Pelé ziehst, merkst du das doch. Hast du Pelé für mich gezogen“, fragt der YouTuber ungläubig: „Wann war das?“

Eine Antwort auf die Frage zeigt der Clip nicht. „Das ist nicht nur irgendeine Ikone, das ist Pelé“, ist BorasLegend fassungslos: „Ich hab ihn nicht gezogen, ich hab ihn nicht gezogen“, wiederholt er mehrfach.

Am Ende setzt BorasLegend die Karte auf den Transfermarkt – für 4.001.000 Münzen. Eine absolute Fantasie-Summe in Ultimate Team, mit der man sich ein extrem starkes Team zusammenbauen könnte.

Warum ist das was Besonderes? Um starke, seltene Karten in FIFA 23 zu ziehen, benötigt man verdammt viel Glück. Die Chance auf starke Karten aus Packs ist niedrig – und das dürfte vor allem im Fall von Pelé gelten.

Die Karte des Brasilianers hat eine Wertung von 95, grandiose Werte und 5-Sterne-Skills. Pelé wird bis heute gerne als Kandidat genannt, wenn es um den besten Fußballer aller Zeiten geht.

Aktuell ist er die drittteuerste Karte in FIFA 23 – hinter Ruud Gullit und Spitzenreiter Ronaldo. Pelé ist der Inbegriff einer Fußball-Legende und jeder „normale“ FIFA-Spieler würde es vermutlich kaum fassen, diesen Spieler zu ziehen. Für BorasLegend war es ebenfalls unfassbar – nur eben, weil er es überhaupt nicht mitbekam.

In FIFA 23 wird gerade viel über das Gameplay gesprochen. Das wurde mit dem aktuellen Patch quasi auf links gedreht, das Spiel spielt sich jetzt völlig anders. Die Auswirkungen von Title Update 4 auf FIFA 23 seht ihr hier.