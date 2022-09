FIFA 23 entfernt 8 Ikonen – Absoluter Top-Spieler fehlt endgültig

Inzaghi : Filipo Inzaghi hat ebenfalls keine Karte mehr in der Liste der FIFA-23-Ikonen. Der italienische Angreifer galt bei vielen Spielern als eine der schwächsten Ikonen, da sich seine reale Klasse aufgrund schwacher Werte in FIFA einfach nicht ins Spiel übertragen wollte.

Overmars : Marc Overmars fehlt ebenfalls in FIFA 23. Allerdings war Overmars auch in FIFA 22 nach einem Skandal im realen Leben bereits gesperrt worden.

Casillas: Der spanische Torhüter war erst in FIFA 22 als neue Ikone hinzugefügt, diesmal ist er offenbar nicht mehr dabei. In der Liste sind nur noch Petr Čech, Peter Schmeichel, Edwin van der Sar und Lev Yashin als ikonische Torhüter gelistet.

Lediglich Spieler, die Maradona schon als Karte gezogen hatten, konnten ihn noch verwenden. Doch aus Packs, Drafts und dem „Soccer Aid World XI Team“ wurde er entfernt. In FIFA 23 steht er nun offenbar gar nicht mehr zur Verfügung, denn in der offiziellen Liste fehlt er.

Maradona gehörte in den letzten Jahren zu den absoluten Top-Spielern in Ultimate Team und hatte wahnsinnig starke Ikonen-Karten. Allerdings musste Maradona bereits in FIFA 22 in Folge einer Klage Dritter aus dem Spiel genommen werden.

Diese alten Ikonen fehlen: Der auffälligste Name ist einer, der im Vorfeld schon zu erwarten war. Diego Maradona wird nach aktuellem Stand in FIFA 23 nicht mehr dabei sein.

Insgesamt 100 Legenden sollen dieses Mal in Ultimate Team dabei sein. Es fällt allerdings auf: Bisher sind erst 98 Ikonen für das Spiel bekannt gegeben. Es dürften also noch zwei Ikonen hinzukommen.

Das sind die neuen Ikonen: Das Ikonen-Feld in FIFA 23 wird um drei Namen erweitert – Xabi Alonso, Jairzinho und Gerd Müller. Mehr zu den neuen Ikonen in FIFA 23 erfahrt ihr hier.

EA Sports hat neue Ikonen für FIFA 23 angekündigt. Gleichzeitig fehlen aber auch 8 Namen, die in der Vergangenheit als Legende in FIFA spielbar waren.

