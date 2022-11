FIFA 23: Franck Ribery kriegt neue Spezialkarte zum Karriereende – Lohnt sie sich?

In FIFA 23 Ultimate Team hat Franck Ribery nun eine letzte Spezialkarte erhalten. Doch lohnt sich die Investition in die teure Karte?

Was ist das für eine Karte? Zum Abschluss seiner Karriere, die Franck Ribery (39) nun für beendet erklärt hat, erhält der Franzose in FUT 23 nochmal eine letzte, sogenannte „End of an Era“-Karte. Diese hat stark aufgewertete Stats gegenüber seiner Standard-Karte und ist nur für einen kurzen Zeitraum verfügbar.

Die neue EOAE-Karte von Ribery im Detail

Schaut man sich die neue Karte an, dann fällt auf, dass sie ein untypisch schwaches Gesamtrating hat. Zumindest, wenn man sie mit anderen EOAE-Karten der letzten Jahre vergleicht. So gab es im letzten Jahr beispielsweise eine starke 95er Karte für Lacazette, die absolute Traum-Werte zu bieten hatte.

Kurios ist außerdem, dass Ribery in diesem Jahr bereits eine weitere 90er Karte erhalten hat. Eine Rulebreakers-Karte, die aktuell zu einem ähnlichen Preis verfügbar ist.

Das kann die Karte: Auch wenn Ribery’s neue Karte kein TOTY-Niveau hat, ist sie trotzdem eine richtig starke Option für viele Teams. Der ehemalige Bayernspieler ist sehr schnell und kann mit starken Schuss-Werten überzeugen. Außerdem hat er herausragende Dribbling-Werte und kann mit sehr guten Pass-Werten den Ball präzise an seine Mitspieler bringen.

Doch neben den starken Stats, dürfte das beste an der Karte seine Kombination aus 5 Sterne Skill Moves und 5 Sternen beim schwachen Fuß sein. Mit dieser seltenen Kombi könnt ihr eure Gegner zuerst trickreich ausdribbeln und im Anschluß den Ball gezielt aufs Tor bringen, egal mit welchen Fuß.

Einzig die Positionen sind etwas enttäuschend. EOAE-Ribery kann nur im linken Mittelfeld sowie auf dem linken Flügel aufgestellt werden.

Der Unterschied zur Rulebreakers-Karte: Für viele Spieler, die Interesse an der neuen Ribery-Karte haben, dürfte sich die Frage stellen, was der Unterschied zur Rulebreakers-Karte ist. Und da gibt es ein paar Feinheiten, welche die neue Karte doch etwas besser machen.

EOAE-Ribery ist minimal langsamer und hat etwas schlechtere Schuss-Werte, als Rulebreakers-Ribery.

Die neue Spezialkarte hat jedoch deutlich bessere Pass-Werte und minimal bessere Physis.

Der größte Vorteil von EOAE-Ribery sind jedoch die Arbeitsraten. Diese sind „High/Medium“ anstatt „Medium/Low“, womit er auf dem Platz deutliche bessere Laufwege hat und sich besser bewegt.

Rulebreakers-Ribery kann als ST und ZOM eingesetzt werden. EOAE-Ribery als LF und LM.

Links Rulebreakers, rechts End of an Era.

Wie viel kostet die Karte? Ihr müsst verschiedene SBC-Aufgaben im Wert von circa 480.000 Münzen abschließen. Wenn ihr noch SBC-Futter im Verein habt, könnt ihr den Preis damit noch etwas drücken. Zeit habt ihr noch bis zum 29. November um 19:00 Uhr, dann verschwindet die Karte wieder.

Lohnt sich die Karte also? Wenn ihr Ribery-Fans seid, das nötige Kleingeld und SBC-Futter besitzt, dann kann sich die Ribery-Karte durchaus lohnen. Sie ist zwar absolut nicht billig, kann aber aktuell auf dem höchsten Level mitspielen und wird voraussichtlich für viele Tore, Tricks und Vorlagen sorgen.

Ihr solltet allerdings bedenken, dass bereits in paar Monaten, wenn immer Events in FUT erscheinen, viele Karten ein ähnliches Niveau erreichen werden. EOAE-Ribery ist also vermutlich keine Karte, die bis zum Ende von FUT mithalten kann.

Was sagt ihr zur letzten Ribery-Spezialkarte? Werdet ihr die SBC abschließen und euch die Karte holen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

