Wir haben die K.I. nach der besten Formation in FIFA 23 gefragt – Das sind die Ergebnisse

In FIFA 23 gibt es zahlreiche Formationen, aus denen man wählen kann. Doch eine richtig starke zu finden ist gar nicht so leicht und oft schaut man in Richtung der Profis für Formations-Tipps. Doch welche Aufstellung würde eine künstliche Intelligenz empfehlen? Wir haben es getestet.

Erstmal ein wichtiger Hinweis, den vermutlich schon jeder FIFA-Spieler einmal gehört hat: Die beste Formation ist die, mit der man am besten klar kommt. Doch nach all den Updates und Veränderungen der Meta in den vergangenen Monaten, können aktuelle Tipps bezüglich der Aufstellung nicht schaden.

Deshalb haben wir eine künstliche Intelligenz um Hilfe gebeten und sie nach der besten Formation in FIFA 23 gefragt.

Diese 4 Formationen für FIFA 23 empfiehlt die K.I.

Gefragt haben wir Google’s Bard Folgendes: “Was ist die beste Formation in FIFA 23?”. Eine Antwort ließ nicht lange auf sich warten und die K.I. spuckte gleich vier Aufstellungen aus.

4-2-3-1

Zuerst schlägt die K.I. die klassische 4-2-3-1 vor und verrät uns, dass diese Formation sehr vielseitig ist. Sie sei gut für ein offensives und defensives Spiel, vor allem weil sie 2 defensive Mittelfeldspieler bietet, die hinten absichern können und 3 attackierende, die Chancen kreieren können.

4-3-3

Danach schlägt uns die K.I. die gute alte 4-3-3 vor, die man aktuell in FIFA 23 wirklich selten sieht. Laut Bard ist die Aufstellung aber gut für ein balanciertes Spiel mit 3 Mittelfeldspielern, die helfen, das Mittelfeld zu kontrollieren und 3 Angreifer, die Tore erzielen können.

Über das Fehlen eines defensiven Mittelfeldspielers redet die K.I. allerdings nicht.

3-5-2

Als Drittes empfiehlt die K.I. eine Aufstellung, die in diesem Jahr sogar ein kleiner Geheimtipp ist: die 3-5-2. Um diese richtig spielen zu können, benötigt man 3 richtig starke Innenverteidiger, da diese alleine die Abwehr darstellen.

Außerdem spielt die ZOM-Position eine extrem wichtige Rolle, um Tormöglichkeiten zu erschaffen.

4-1-2-1-2

Zum Schluss zeigt uns die K.I. die 4-1-2-1-2, die viele sicherlich in diesem Jahr schon gespielt haben dürften. Die K.I. empfiehlt die Aufstellung, weil man mit ihr viel Ballbesitz hat und Chancen durch das Mittelfeld kreieren kann. Zudem bietet sie einen defensiven Mittelfeldspieler, der absichert und einen offensiven, der die Stürmer mit Pässen füttern kann.

Insgesamt bietet die K.I. also folgende Formationen an:

Was sagt ihr zu der Auswahl? Spielt ihr davon bereits eine oder wollt ihr eine der K.I.-Formationen demnächst ausprobieren? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

