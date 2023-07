So ändert EA Sports FC 24 das Gameplay im Vergleich zu FIFA 23: 8 Highlights aus den Pitch Notes

Auf welche Änderungen freut ihr euch am meisten? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Nach FIFA 23: Warum ausgerechnet die Saudi Pro League in EA Sports FC 24 so heftig wird

6. Offensivpositionsspiel: Das dürfte spannend für Taktiker werden. Auf PS5, Xbox Series X/S und PC wird es ein verbesserten Positionssystem geben, bei dem Spieler beispielsweise verstärkt darauf achten, diagonal Lücken in die Defensive zu schlagen. Sie werden versuchen, sich besser in freie Räume zu bewegen und schlauere Läufe ansetzen.

3. Präzisionspässe: In der Offensive kommen die neuen Precision Passes dazu. Dabei handelt es sich um weitestgehend manuelle Pässe, die ihr in den freien Raum schießen könnt. Sie werden mit R1 und Dreieck / Y ausgeführt.

Wie auch die anderen Elemente gibt es Updates in Sachen Gameplay. Das stellte EA Sports in einem Deep Dive zum Gameplay vor:

