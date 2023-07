EA Sports FC 24 mischt Frauen und Männer in Ultimate Team, sorgt damit für eine heftige Debatte um Realismus

Am 13. Juli erschien der offizielle Release-Trailer zu EA Sports FC 24. Analog gab die Entwicklerfirma weitere Details zur Einbindung von Fußballerinnen in Ultimate Team bekannt. Das löste in der Community eine heftige Debatte über den Realismus im neuen Fußballsimulationsspiel aus.

Der Playerpool in Ultimate Team wird um Fußballerinnen erweitert. Das stößt nicht bei allen Fans auf Gegenliebe. Vor allem ein Aspekt sorgt für ordentlich Zündstoff.

Der EA Sports FC 24Trailer greift einige Neuerungen auf, die im neuen Spiel auf uns warten.

Was löste die Debatte aus? Frauen und Männer werden zusammen auf dem Platz stehen. Damit leitet EA Sports eine neue Ära ein.

In Anbetracht der Vermischung von Frauen und Männern ergeben sich Änderungen für folgende Aspekte in Ultimate Team:

Packs und Transfermarkt: Die Spielerinnen werden den Packs hinzugefügt. Die gezogenen Spielerinnen können dann auch auf einem gemeinsamen Transfermarkt verkauft oder gekauft werden.

Die Spielerinnen werden den Packs hinzugefügt. Die gezogenen Spielerinnen können dann auch auf einem gemeinsamen Transfermarkt verkauft oder gekauft werden. SBCs, Promos und Objectives: Spielerinnen können wie schon im Teambau erwähnt für Squad Building Challenges genutzt werden. Spielerinnen werden nicht nur als Objectives freischaltbar sein, sondern können auch dazu genutzt werden andere Objectives während neuer Promos zu erspielen.

Die FAQs könnt ihr auch nochmal auf ea.com nachlesen.

Da scheint erstmal wenig Streitbares dabei zu sein. Wie auch schon beim Cover für die Ultimate Edition wurde dennoch viel im Netz debattiert. Vor allem eine Info führte zu einer heftigen Diskussion.

Im Gameplay-Trailer könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie das im Spiel aussieht:

Fans diskutieren über den Realismus – Keine Unterscheidungen bei den Ratings der Spielerinnen und Spieler

Im FAQ „Wie werden die Ratings funktionieren?“ erklärt EA, dass alle Spielerinnen in Relation zu den Spielern gesetzt werden und ihre Ratings aus dem Anstoß-Modus auch bei Ultimate Team erhalten. Das bedeutet eine Spielerin mit einem Gesamtrating von 85 spielt sich wie ein Spieler mit einem Gesamtrating von 85.

Im Subreddit zum neuen Spiel sorgt das für Diskussionen. So befasst sich ein Thread mit bereits über 1.000 Kommentaren mit den Neuerungen, die da heiß diskutiert werden. (Stand: 14.07., 14:00 Uhr)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Spielerinnen so stark wie Spieler – ist das noch realistisch? Stimmen gegen die Implementierung der Frauen in Ultimate Team sprechen dem neuen Fußballsimulationsspiel komplett den Realismus ab. “TheBizarreCommunity“ fasst seinen Unmut über den fehlenden Realismus so in einem Kommentar zusammen: „Das hat mit echtem Fußball nicht mehr zu tun, das ist einfach nur Fortnite mit Bällen.“ (via reddit.com)

Oder spielen sich die Frauen aufgrund ihren Body-Types sogar noch besser? Reddit-User „shakeer13“ greift auf seine Erfahrungen aus unzähligen Partien in Pro-Clubs zurück und vermutet, dass das Körper-Modell der Frauen die neue Meta in EA Sports FC 24 werden könnte, weil sie viel agiler und seien, als die Männer – eine Kombination, die in FIFA traditionell immer stark war. (via reddit.com)

Gibt es Gegenstimmen? Durchaus: “Isit 77“ sieht in der Ergänzung von Spielerinnen zu Ultimate Team eine riesige Chance, um den Frauenfußball und ihre Idole bekannter zu machen. Er fügt das Beispiel an, dass kein 15-jähriger Eusebio oder Socrates kennen würde, wären sie nicht Icons in Ultimate Team. (via reddit.com)

Viele sind sich einig: Realismus habe keine Priorität

Viele User versuchen der Debatte den Wind aus den Segeln zu nehmen und argumentieren, dass es sich bei EA Sports FC um ein Videospiel handele und der Realismus zwangsläufig nicht oberste Priorität haben müsse. So schreibt “LN-14“: Es ist lustig, wie Leute sich darüber aufregen, als ob Ultimate Team jemals realistisch war. (via reddit.com)

User “Black_n_Neon“ schlägt in dieselbe Kerbe und kommentiert: „Ich will keinen von euch über das Thema Realismus reden hören, während ihr Cech als Stürmer spielt.“ (via reddit.com) Hier ist die Rede von der Shapeshifter-Karte von Icon Petr Cech, der eine OP-Stürmer Karte während des Events erhielt und in vielen Teams zu finden war.

Ein umstrittenes Thema. Es bleibt spannend, ob sich die Befürchtungen einiger User bewahrheiten. Spätestens zum Start von EA Sports FC am 29. September werden wir mehr wissen.

Uns interessiert eure Meinung zu dem Thema: Wie seht ihr die Vermischung von Frauen und Männern in Ultimate Team? Ist euch der Realismus bei Video-Spielen wichtig? Schreibt uns gerne in die Kommentare.