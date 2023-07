EA Sports FC 24 zeigt sein Release-Datum und 6 wichtige Neuerungen

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Weiterhin verfügbar wird es in Ultimate Team (Online-Modi), Freundschaftsspiele und Online-Season sein. PS5 kann mit Xbox Series X|S und PC, PS4 mit Xbox One spielen. Die Switch fällt raus.

Das ist ein neues System, das EA in Zusammenarbeit mit der Fußball-Datenbank Opta erstellt hat. Auf Basis dieser Daten werden Spielerinnen und Spielern Play Styles zugeordnet, die bestimmen, wie sich die Stars im Spiel verhalten. Auch in Ultimate Team werden diese charakteristischen Fähigkeiten eine Rolle spielen.

Es wurde kurz ein neues System namens Evolution vorgestellt. Das soll es möglich machen, Spieler in Ultimate Team im Laufe der Saison upzugraden. So könnt ihr echte Club-Legenden aufbauen.

Der Damen-Fußball wird dieses Jahr Teil von Ultimate Team, inklusive Hero- und Icon-Karten . Damit kommen jede Menge neue Spielerinnen ins Spiel, die dann auch als Karte in FUT verwendet werden können. Sechs neue Ligen sind am Start.

Damit beginnt eine neue Ära für die Reihe, die mit EA FC 24 beginnt. Nun wurde das Spiel offiziell von EA Sports in Amsterdam und per Livestream vorgestellt.

Wann hat EA FC 24 Release? EA Sports FC 24 erscheint offiziell am 29.09.2023. Die Ausnahme ist der Early Access – der beginnt bereits am 22.09.2023.

