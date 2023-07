Nach FIFA 23: Die spannendsten Transfers in den europäischen Top-Ligen für EA Sports FC 24

Spannend dürfte auch werden, ob einige unserer Top-Transfers auch im Ones-to-Watch-Event in EA Sports FC 24 auftauchen werden. Die OTW-Promo war stets die erste Kampagne in jedem neuen FIFA-Jahr. Vielleicht wissen wir schon bald mehr. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.

Nach FIFA 23: Warum ausgerechnet die Saudi Pro League in EA Sports FC 24 so heftig wird

Ángel Di María : Der argentinische Altmeister kehrt dorthin zurück, wo seine Karriere in Europa einst Fahrt aufgenommen hatte. In einer mit Talente gespickten Mannschaft von Benfica Lissabon soll Di María mit seiner Erfahrung und Klasse weiterhelfen.

Mateo Kovačić : In einer schwachen Mannschaft des FC Chelsea war der Kroate noch einer der Lichtblicke. In der kommenden Saison wird er versuchen, den Abgang von Ilkay Gündogan im Mittelfeld von Manchester City zu kompensieren.

Manuel Ugarte : Einige werden sich sicherlich fragen: „Wer?“ Zugegeben: Ugarte ist in seinem ehemaligen Verein Sporting Lissabon nicht durch tolle Tore und exzellente Dribblings aufgefallen. Der Uruguayer überzeugt vielmehr durch seine Arbeit gegen den Ball und ist ein wahrer Zweikämpfer. Im defensiven Mittelfeld wird er Mbappé, Neymar und Co. den Rücken freihalten.

Jude Bellingham: Das englische Supertalent, das schon in jungen Jahren auf dem Platz bei Borussia Dortmund zur absoluten Führungsfigur herangereift ist, schließt sich den Königlichen von Real Madrid an.

In unserer Liste tauchen neben den teuersten Transfers auch die Spieler auf, bei denen wir das meiste Potenzial in ihrem neuen Verein sehen. Die heftigsten Transfers der Saudi Professional League findest du in einem separaten Artikel von uns.

FIFA 23 bedeutet das Ende einer Ära, denn nach 30 Jahren geht EA Sports neue Wege. Der neue Ableger wird EA Sports FC 24 heißen. Der Name der beliebten Fußballsimulation ist aber nicht das einzige, was sich zur neuen Saison ändern wird.

Insert

You are going to send email to