EA Sports FC: 6 wichtige Details aus dem neuen Cover, die ihr vielleicht übersehen habt

Der Nachfolger von FIFA 23 hört auf den Namen EA Sports FC 24 und hat nun auch ein erstes Cover und einen Trailer spendiert bekommen. Wir schauen auf interessante Details.

Der neue Trailer zu EA Sports FC 24 macht die Runde und bringt das Cover der Ultimate Edition mit. Das sorgte im Netz bereits für Lacher, doch insgesamt sind an dem Cover einige interessante Dinge festzustellen.

Was verrät das Ultimate-Edition-Cover schon über die Zukunft von EA Sports FC 24? Einige Punkte fallen auf.

Das Datum, an dem EA FC 24 vorgestellt wird

Das erste Detail steckt nicht direkt im Cover, sondern im Trailer, der es begleitet. Dort wird klargestellt, dass der große Reveal des Spiels am 13. Juli erfolgen wird.

Hier ist damit zu rechnen, dass erste Informationen zu Modi, Release-Datum, neuen Gameplay-Elementen und mehr gezeigt wird. Denkbar wäre sogar, dass dann auch schon die Vorbestellungen geöffnet werden. Im Juli 2022 konnte man jedenfalls FIFA 23 vorbestellen.

Icons und Heros bei den Damen

Auf dem Cover stehen Stars sowohl aus dem Männer- wie auch aus dem Frauenfußball Schulter an Schulter. Einige Damen fallen allerdings besonders auf: Die ehemalige US-amerikanische Spielern Mia Hamm wird auf der offiziellen Website mit “Icon”-Emblem dargestellt, die Engländerin Alex Scott wird als “Hero” gezeigt.

Das lässt darauf schließen, dass es entsprechende Karten für legendäre Spielerinnen gibt, die es bislang eigentlich nur im FUT-Modus gab. Das wiederum würde bedeuten, dass die Damen erstmals in Ultimate Team dabei sind.

Icon- und Hero-Emblem auf EAs Website

Ikonen im Club-Trikot

Auffällig auf dem Cover: Einige legendäre Spieler wie Ronaldinho, Drogba und Drogba sind auf dem Bild mit Trikots ihrer jeweiligen Clubs abgebildet, während beispielsweise Pelé das Brasilien-Trikot trägt. Das ist insofern interessant, weil die Clubs der Ikonen in FIFA bisher keine Rolle gespielt haben, sondern nur die Nationen.

Chelsea-Ikone Drogba im Club-Trikot

Wer weiß: Vielleicht erfahren wir schon am 13. Juli, ob es eine reine Design-Entscheidung für das Cover war, oder ob eine Änderung der Icon-Karten, etwa in Sachen Chemie, in EA FC 24 wartet.

Spannend bleibt auch die Frage, welche Legenden als neue Ikonen in EA Sports FC auftauchen.

Dual Entitlement

Unten links im Cover ist der Begriff “Dual Entitlement” zu sehen. Mit diesem Begriff beschrieb EA Sports in der Vergangenheit ein Feature der Ultimate Edition: “Dual Entitlement” lässt euch die Version der alten Konsolengeneration, aber auch die der neuen spielen.

Damit dürfte bestätigt sein, dass EA FC 24 auch für die alten Konsolen weiterhin erscheint und – je nach Version – auf beiden Generationen gespielt werden kann.

Hypermotion V

In der anderen Ecke des Covers ist der Begriff “HyperMotion V” zu sehen. Die Techologie “HyperMotion” wurde mit FIFA 22 eingeführt und beschreibt die deutlich überarbeiteten Animationen, die das Spiel realistischer gestalten sollen.

In FIFA 23 wurde das ganze als HyperMotion 2 geupdatet, mit zusätzlichen Animationen. In EA Sports folgt nun der Sprung auf “HyperMotion V” – was allerdings wohl nicht für “5” steht, sondern für “Volumetric Animation Technology”.

Wie der “Mirror” berichtet, erklärte EA Sports VP David Jackson, dass HyperMotion V der nächste Schritt ist und 80-mal so viele Animationen mitbringen wird, wie FIFA 23.

Hier dürfte also mit einem technischen Sprung auf dem Platz zu rechnen sein – wie der aussieht, bleibt aber abzuwarten.

Die große 24

Die “24” ist im Titel von EA Sports FC deutlich auf dem Cover zu sehen, wurde nun aber das erste Mal kommuniziert. Zuvor wurde beim Nachfolger von FIFA 23 generell nur von “EA Sports FC” als Titel gesprochen, was Spekulationen anheizte, dass die jährlichen Releases möglicherweise wegfallen. Die 24 weist nun eher wieder in die andere Richtung.

Alle bisher bekannten Infos zu EA Sports FC haben wir hier zusammengefasst.