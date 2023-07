5 Fußball-Legenden, die im FIFA-Nachfolger EA Sports FC als Ikone zurückkehren müssen

Icon- und Hero-Karten gehören in FIFA Ultimate Team seit Jahren stets zu den besten Karten der FIFA-Reihe. Und wir rechnen fest mit ähnlichen Karten für FIFA 23-Nachfolger EA Sports FC. Doch welche Spieler kommen in Frage?

Das sind Ikonen und Hero-Karten in FIFA: Lange Zeit gab es in FUT neben den Gold- und Spezial-Karten lediglich Icon-Karten, die die besten Kicker der Fußballgeschichte dargestellt haben. Diese gab es traditionell in 3 verschieden starken Varianten, bei denen die besten Versionen äußerst beliebt waren. Besonders die Karten von Ronaldo, Ronaldinho, Zidane oder Gullit sind immer sehr begehrt.

In FIFA 22 kamen dann Hero-Karten hinzu, die ebenfalls Karten für ehemalige Fußballer ins Spiel brachten. Allerdings handelt sich bei den Heroes eher um Club-Legenden, als um absolute Superstars. Mit dabei sind unter anderem Ginola, Yaya Touré, Lars Ricken oder Rudi Völler.

Wir haben uns umgeschaut, um herauszufinden, welche Icon- oder Hero-Karten sich die Community für den FIFA-Nachfolger wünscht.

Sergio Agüero

Darum hat Agüero eine Icon-Karte verdient: Sergio Agüero ist eine echte Legende der Premier League. Der flinke Stürmer mit dem herausragenden Torinstinkt kommt auf unglaubliche 184 Tore in seiner 10-Jährigen Zeit bei Manchester City. Zudem lief der Argentinier stolze 101 Mal für sein Land auf, mit einer Ausbeute von 41 Toren.

Zum Ende von FIFA 21 erhielt Agüero eine richtig starke Karte, die Ähnlichkeit mit einer zukünftigen Icon- oder Hero-Karte haben könnte. Verdient hätte er sie wohl definitiv.

Die letzte Karte von Agüero in FIFA 21.

Arjen Robben

Darum hat Robben eine Icon-Karte verdient: Schon 2021 beendete Robben, der für seine gefährlichen Dribblings und seinen unfassbar feinen linken Fuß bekannt war, seine Karriere. Immer wieder erzielte der ehemalige Bayern-Star Traumtore und war zu seiner aktiven Zeit einer der besten Flügelspieler der Welt.

Nur logisch also, dass der Niederländer dringend eine Icon-Karte in EA Sports FC erhalten sollte.

Die letzte Karte von Robben in FIFA 21.

Franck Ribéry

Darum hat Ribery eine Icon-Karte verdient: Wie grandios wäre es, wenn neben Robben auch Ribery eine neue Icon- oder Hero-Karte in EA Sports FC kriegen könnte? Man könnte das legendäre Bundesliga-Duo endlich wieder vereinen und mit dem der französischen Dribble-Legende auf Torejagd gehen.

Die letzte Karte von Ribéry in FIFA 23.

Francesco Totti

Darum hat Totti eine Icon-Karte verdient: Schon lange wünschen sich Fans eine Icon-Karten für den italienischen Stürmer. Denn schließlich beendete Totti seine glanzvolle Karriere bereits 2017 beim AS Rom, dem er seine ganze aktive Karriere über treu blieb.

Die letzte Karte von Totti in FIFA 17.

In der italienischen Serie A erziele er 250 Tore, legte 140 weitere auf. Außerdem gehörte er der italienischen Nationalmannschaft an, die 2006 die Weltmeisterschaft in Deutschland gewann.

Alfredo Di Stéfano

Darum hat Di Stéfano eine Icon-Karte verdient: Immer wieder taucht bei Votings für neue Ikonen der Name Alfredo Di Stéfano auf. Und das zu Recht, denn der Argentinier, der zwischen den 1940ern und Mitte der Sechziger aktiv war, gehörte damals zu besten Spielern der Welt. Unter anderem spielte er zwischen 1953 und 1964 für Real Madrid, wo er sagenhafte 216 Tore erzielte.

Dort spielte er mit Ferenc Puskás zusammen, mit dem er ein legendäres Sturmduo bildete. Puskás schloss sich in FIFA 21 den Ikonen an, die man in Ultimate Team übernehmen konnte. Nun wird es Zeit, dass Di Stéfano ihm folgt.

Was ist mit Franz Beckenbauer und Oliver Kahn?

Auf den jährlichen Votings tauchen diese beiden deutschen Legenden immer wieder ganz oben auf. Doch beide hatten in den letzten Jahren Exklusivverträge mit Konami und waren deshalb ausschließlich in PES oder eFootball zu sehen.

Ob sich das in diesem Jahr ändern könnte, ist aktuell leider nicht bekannt.

Was sagt ihr zu der Liste? Welche Ikonen oder Heroes wünscht ihr euch für EA Sports FC? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

