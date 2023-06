5 berühmte Spieler aus FIFA 23, die in EA Sports FC nicht mehr dabei sein werden

Irgendwann muss jede noch so erfolgreiche Fußballerkarriere einmal enden, ob freiwillig oder aufgrund von Verletzungen. Hier zeigen wir euch 7 Fußballstars aus FIFA 23, die in der nächsten Saison nicht auf dem Platz stehen und damit nicht im FIFA-Nachfolger EA Sports FC auftauchen werden.

Es gibt Fußballspieler, die scheinbar niemals aufhören wollen, professionell gegen den Ball zu kicken. So spielt der legendäre italienische Keeper Gianluigi Buffon aktuell immer noch in der 2. italienischen Liga und hat mit seinem Jugendverein FC Parma aktuell nur ganz knapp den Aufstieg verpasst.

Und auch der ewige Japaner King Kazu spielt mit sagenhaften 56 Jahren immer noch in der 2. Liga Portugals und ist somit tatsächlich in FIFA 23 vertreten.

Doch viele Fußballstars wählen ein deutlich früheres Rentenalter. Wir zeigen euch hier 5 berühmte Spieler, die im FIFA-Nachfolger EA Sports FC fehlen werden.

Mehr Informationen zu EA Sports FC findet ihr hier:

FIFA 24 heißt EA Sports FC – Alles, was wir zu Release, Ligen, Logo, Inhalten wissen

Gareth Bale

Der Waliser, der seine Zeit in den letzten Jahren lieber mit Golf, als mit Fußball für Real Madrid verbracht hat, hat in seiner beeindruckenden Vereinskarriere wohl alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er ist siebenmaliger Fußballer des Jahres in Wales, Fußballer des Jahres in England, hat 3x spanische Meistertitel und unfassbare 5 Champions-League-Titel.

Nun hat Gareth Bale seine Karriere im Alter von 33 Jahren beendet und zu diesem Anlass von EA nochmal eine sehr starke End-of-Era-Karte erhalten.

Mesut Özil

Der Weltmeister von 2014 hatte eine strahlende Karriere, die zum Ende hin etwas weniger gut lief. Besonders glänzen konnte Özil in seiner Zeit bei Real Madrid, wo er in 3 Jahren so viele Tore für Cristiano Ronaldo vorbereitete, wie sonst kein anderer Spieler.

Im Anschluss wechselte er zu Arsenal FC und auch dort lief es in den ersten Jahren noch herausragend und er konnte 4 Mal den englischen Pokal gewinnen und zahlreiche Tore auflegen und selbst schießen.

Doch jetzt, nachdem er seine Karriere in der Türkei etwas versandete, beendet Özil seine Karriere mit 34 Jahren und wird in EA Sports FC erstmal keine weitere Karte erhalten. Seine letzte Karte ist eine 93er End-of-Era-Karte mit sehr starken Werten.

Zlatan Ibrahimovic

Unter Tränen kündigte Zlatan Ibrahimovic (41) beim letzten Spiels seines AC Mailand das Ende seiner langjährigen Karriere an. Er kann auf eine beeindruckende Laufbahn zurückblicken, die bei Malmö begann und ihn durch halb Europa sowie in die MLS führte. Er schoss insgesamt 496 Tore in 827 Spielen und konnte weitere 206 Tore vorbereiten.

Fans wünschen sich zur Verabschiedung übrigens eine heftige Ibrahimovic-Karte, die es aktuell jedoch noch nicht gibt:

Ibrahimović verabschiedet sich unter Tränen und Fans fordern Karte, die sich eh keiner leisten kann

Gerard Piqué

Die Verteidigerlegende vom FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft kann auf eine lange und überaus erfolgreiche Karriere zurückblicken, die auf Club-Ebene fast ausschließlich bei Barcelona stattgefunden hat. Piqué wurde Welt- und Europameister und acht Mal spanischer Meister, sieben Mal spanischer Pokalsieger und gewann drei Mal die Champions League.

Im Ruhestand ist Pique allerdings schon seit November 2022. Karten in FIFA 23 hatte er aber trotzdem noch. Dazu gehörte eine richtige starke Rulebreakers-Karte, die lange Zeit sehr beliebt war.

Jonas Hector

Der ehemalige deutsche Nationalspieler hat seine gesamte Profikarriere beim 1. FC Köln verbracht und ist sogar beim Abstieg in die 2. Bundesliga treu geblieben. Dort half er beim Wiederaufstieg im Jahr 2019 und spielte seitdem kontinuierlich für die Geißböcke. Jetzt hat der 33-Jährige die Fußballschuhe an den Nagel gehängt und wird in EA Sports FC wohl nicht mehr spielbar sein.

Einer Karte des Linksverteidigers wird man EA Sports FC wohl vergeblich suchen. Aktuell könnt ihr euch jedoch noch seine starke End-of-Era-Karte in FUT 23 holen.

Auf lange Sicht ist es natürlich möglich, dass einige dieser Spieler nochmal zurückkehren – nämlich als Icon- oder Hero-Karte. Was würdet ihr sagen? Welche Karte sollte eine Hero- oder Icon-Karte erhalten? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr wissen wollt, was es mit NFTs in EA Sports FC auf sich hat, dann schaut doch mal hier rein:

EA plant NFT für neue FIFA-Titel – Gaming-Presse ätzt: „Haben wir doch aus dem Mainstream-Gaming vertrieben“