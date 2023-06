FIFA 23: Ibrahimović verabschiedet sich unter Tränen und Fans fordern Karte, die sich eh keiner leisten kann

Der ikonische Fußball-Spieler Zlatan Ibrahimović hat das Ende seiner Karriere verkündet. Nach dem emotionalen Abschied wünschen sich Fans eine Karte in FIFA 23, die seiner legendären Karriere gerecht wird.

Zlatan Ibrahimović ist ein Fußballspieler, wie es ihn kein zweites Mal gibt. Die schwedische Legende spielte in Top-Klubs auf der ganzen Welt, sammelte Titel wo er auch hinging und verzauberte die Fußballwelt mit seinen unfassbaren Toren.

Ibrahimović machte sich auch abseits des Platzes einen Namen als Spieler, der extrem von sich überzeugt ist und das auch nach außen transportierte. Allerdings ließ er seinen Worten im Grunde immer Taten folgen. Die Liste ikonischer Sprüche oder denkwürdiger Interviews und Aktionen des Stürmers ist lang.

Nun verabschiedete sich Ibrahimović im Stadion seines AC Mailand unter Tränen und Jubel von der Fußballwelt, im Alter von 41 Jahren beendet “Zlatan” seine Karriere. Seinen Abschied könnt ihr hier sehen:

Mit Ibrahimovics Karriere endet die aktive Laufbahn eines der ikonischsten Spieler des modernen Fußballs. Kein Wunder also, dass auch die FIFA-Community darauf aufmerksam wurde – und nun eine entsprechende Karte in Ultimate Team will.

Es ist Zlatan. Du gibst einfach alles für diese Karte aus

In Ultimate Team gibt es öfter Karten für verdiente Spieler, die einen Abschied feiern – ob sie nun einen Klub verlassen, oder gar ihre ganze Karriere beenden. Diese “End of an Era”-Karten sind meist brutal stark, aber nicht unbedingt günstig.

Und genau so eine Karte wollen Spieler jetzt in FIFA 23 sehen.

Das sagt die Community: Spieler im FIFA-Subreddit fordern eine EOAE-Karte für Zlatan, vermuten aber auch schon, dass die ziemlich teuer werden könnte. Schließlich ist Ibrahimović nicht nur eine Ikone im realen Fußball, sondern hatte auch in Ultimate Team schon Spezialkarten, die ihre Gegner in Angst und Schrecken versetzte.

Eine Karte, die seiner Karriere gerecht werden würde, müsste wohl in diese Kategorie fallen. So scherzt etwa ein User: „Die SBC, die kommt, kostet ein 93,92,92,91,91,91,90,90,90,90,89,89,89,89,89, Gold-, Silber-, Bronze-Team. Und 2k FIFA Points, weil wir sollen alle verdammt sein“, schreibt ein User (via reddit).

Allerdings schreiben einige User, dass ihnen das in diesem speziellen Fall wohl kaum was ausmachen würde:

“Nimm mein ganzes Team, denn ich werde es tun. Ich werde es verdammt nochmal tun”, schreibt einer (via reddit).

“Und ich würd’s trotzdem machen, 100 %” (via reddit).

“Wir werden einen Weg finden” (via reddit).

“Ich mache eine End-of-an-Era-Ibra-Karte. Der Preis ist mir egal. Zlatan würde sich keine Gedanken um ‘Futter’ machen. Bei den letzten beiden FIFA-Titeln habe ich keine Ibra-Karten mehr bekommen” (via reddit).

Einige User schreiben allerdings auch, dass sie wohl erstmal schauen müssten, wie teuer die Karte letztlich ausfällt, bevor man sie sich holen würde.

In Sachen FIFA geht der Blick mittlerweile auch schon nach vorne, in Richtung “EA Sports FC”. In dem Spiel dürften allerhand neue Spieler und Ratings vorhanden sein, und voraussichtlich auch die ein oder andere Ikone oder Hero-Karte. Und, da sind sich viele Fans einig: Angesichts seiner Karriere dürfte Zlatan Ibrahimović ein starker Kandidat für eine Ikonen-Karte in der Zukunft sein.

Was haltet ihr vom Karriereende von Ibrahimović? Würdet ihr euch seine Karte holen? Erzählt es uns in den Kommentaren.