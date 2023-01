In FIFA 23 wird eine extrem teure Top-Karte plötzlich unspielbar – Was ist passiert?

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Was sagt ihr zu den Downgrades? Hat es Spieler erwischt, die ihr selbst spielt? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Doch eine so große Abschwächung der Balance und der Ausdauer kann man mit anderen Verbesserungen einfach nicht aufwiegen. Ein so schneller Spieler, der ständig in Sprints ist, dürfte mit einer 61er Stamina nicht lange durchhalten und muss spätestens zur 2. Hälfte ausgewechselt werden.

Wenn neue Spezialkarten in FUT erscheinen, dann bleiben diese in der Regel genauso wie sie sind oder werden sogar stärker, wenn es sich um dynamische Karten-Objekte handelt. Doch aktuell sind einige nicht-dynamische Karten, kurioserweise schlechter geworden.

In FIFA 23 Ultimate Team sind einige Spezialkarten plötzlich deutlich schwächer geworden und jetzt ist besonders eine richtige Top-Karte sogar kaum noch spielbar. Doch was ist hier passiert?

Insert

You are going to send email to