FIFA 23: 5 starke Spezialkarten unter 50.000 Münzen für euer Ultimate Team

Das macht Lemar aus: Lemar ist ein klassischer zentraler Mittelfeldspieler, den ihr eher offensiv einsetzen solltet, da seine Defensiv-Stats nicht ganz so ausgereift sind. Doch als Ballverteiler im Mittelfeld, der sich, wenn nötig, auch in den Angriff einschalten kann, macht er eine herausragende Figur.

Das macht Zambo Anguissa aus: Ein etwas unbekannterer Name im Weltfußball dürfte wohl Zambo Anguissa sein, doch der Profi aus Kamerun hat in FIFA 23 bereits eine extrem starke Karte, die auf der ZDM-Position für absolute defensive Sicherheit sorgen dürfte

In Kombination mit einer Hunter-Chemie-Karte ist Dzeko nicht nur pfeilschnell, er hat zudem auch verrückt starke Schuss-Werte, die fast ausschließlich im hohen 90er-Bereich liegen. Obendrauf ist er auch noch komplett beidfüßig, was ihn zu einer echten Tormaschine macht.

Das macht Soufiane Boufal aus: Mit Boufal erhaltet ihr einen unfassbar günstigen Stürmer, der aufgrund seiner Nation und Liga so preisgünstig sein dürfte. Doch lasst euch von dem Preis nicht täuschen, denn Boufal hat die Werte absoluter Top-Stürmer in FIFA 23.

In FIFA 23 sind die Preise für starke Karten aktuell so günstig wie noch nie. Was bedeutet, dass ihr momentan richtig was für eure Münzen bekommt. 5 besonders starke Optionen, die nicht allzu viele Coins kosten, zeigen wir euch hier.

