FIFA 23: Winter Wildcards Swaps starten heute – Alle Infos und Leaks zum Event

Kaum ist die Weltmeisterschaft vorbei, geht es in FIFA 23 direkt weiter mit nicht WM-bezogenen Content. Heute starten die Winter Wildcards Swaps und wir verraten euch, was wir bereits wissen und welche Inhalte das neue Event bieten könnte.

Wann startet das Event? Ein neuer Ladebildschirm kündigt das winterliche Event an. Es startet am heutigen Montag, den 19. Dezember um 19:00 Uhr.

Das ist etwas ungewöhnlich für FUT-Events, üblicherweise gehen die meisten FUT-Promo freitags online.

Was sind Winter Wildcard Swaps? Winter Wildcards ist nicht neu und hat bereits im letzten Jahr für massig neue Spezialkarten gesorgt. So gab es damals extrem starke Spezialkarten für Superstars wie Neymar, Pogba oder Coman, welche neben Stat-Boosts auch Upgrades für die Skill Moves oder den schwachen Fuß erhalten konnten.

In welcher Form die Winter Wildcards in diesem Jahr upgradet werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Der neue Ladescreen kündigt das Event an.

Welche Inhalte wird es geben? Das “Swaps” im Titel des Ladescreens kündigt an, dass es sich wieder um ein Tausch-Event handeln wird. Es sollten also Token in FUT landen, die man sich durch das Spielen von Offline- und Online-Matches erspielen und gegen neue Spezialkarten, Packs oder diverse Icon-Packs eintauschen kann.

Alle Leaks und Infos zu Winter Wilcard Swaps

Offiziell sind noch keine Inhalte des neuen Winter-Events bekannt. EA zeigt im neuen Ladebildschirm lediglich das neue Kartendesign und welche Art von Belohnungen man mit den erspielten Token bekommen kann. So gibt es Icon-Player-Picks, Winter Wildcards und Packs als Rewards.

Diese Leaks gibt es bereits: Der bekannte FUT-Leaker FUTSherriff (via Twitter) hat auch dieses Mal ein paar Leaks in petto. So verspricht er der FUT-Community folgende Winter Wildcards:

LF: Saint-Maximin

ST: Adama Traoré

ST: Benzema

LV: Robertson

Bedenkt jedoch, dass die Leaks mit Vorsicht zu genießen sind. Es könnten am Ende ganz andere Karten erscheinen.

Was sagt ihr zu dem Event? Freut ihr euch auf die Winter Wildcards Swaps? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

