FIFA 22 startet morgen ein komplett neues Event – Was bringt Winter Wildcards?

In FIFA 22 steht das nächste Event an. Winter Wildcards ist dabei eine komplett neue Promo, doch was könnte sich hinter dem Namen verbergen?

Wann startet Winter Wildcards? Das neue Event startet am Freitag, den 17. Dezember. Darauf weist auch ein neuer Ladebildschirm in Ultimate Team hin.

Winter Wildcards löst damit das aktuell noch laufende Versus-Event ab. Die frisch gestarteten Icon Swaps laufen derweil natürlich wie gewohnt weiter.

Was ist Winter Wildcards? Schaut man in den Kalender scheint es aber das diesjährige, “größere” Winter-Event zu werden. Früher war das noch das “Futmas”-Event, das allerdings bereits in FIFA 21 durch “Freeze” ersetzt wurde. Nun haben wir offenbar einen neuen Nachfolger.

Bislang sind noch keine offiziellen Informationen dazu bekannt, was Winter Wildcards an Inhalten bringen wird. Allerdings gibt es bereits Gerüchte und angebliche Leaks, die einen Hinweis darauf geben könnten, was uns erwartet.

Was verbirgt sich im Winter-Wildcards-Event?

Das könnte im Event passieren: Schaut man auf die Wildcards-Vorgänger, gibt es einige Möglichkeiten, die denkbar sind. FUT Freeze etwa brachte Positionswechsel für Spieler mit, während Futmas sich durch regelmäßige Spieler-SBCs beliebt machte.

Auf Twitter machen bereits wieder angebliche Leaks die Runde, welche Inhalte das Event bringen könnte. Unter anderem wird auf dem Kanal “FUTZone” (via Twitter) davon gesprochen, dass einige, aber nicht alle, Event-Spieler einen Positionswechsel bekommen sollen. FUTZone hatte beispielsweise auch im Vorfeld der Icon Swaps bereits Infos veröffentlicht, die sich als korrekt herausstellten.

Außerdem, so der Leaker, sollen weitere “Swaps” hinzugefügt werden – allerdings keine Icon Swaps, sondern “Winter Wildcard Swaps”, die ebenfalls über das Abschließen von Aufgaben und das Eintauschen von Token funktionieren. Diese sollen FUTZone zufolge aber erst Ende Dezember kommen (via Twitter).

Darüber hinaus spricht FUTZone auch von speziellen Event-SBCs und einigen Spielernamen, die in Wildcards dabei sein könnten. Dazu zählen etwa eine verbesserte Version von Zaha, Neymar, Pogba, Spinazzola oder Coman.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wichtig: Es handelt sich hierbei nicht um offizielle Informationen, was das Event tatsächlich bringen wird. Was tatsächlich in Wildcards steckt, wird sich erst zum Start des Events oder kurz zuvor zeigen. Es ist also auch möglich, dass sich das Event letztendlich anders gestaltet, als die Leaks andeuten.

Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden, sobald es neue, offizielle Informationen zu Wildcards gibt.

Sucht ihr noch nach Spielern, um euer Team zu verbessern? Dann zeigen wir euch hier 5 starke Angreifer, die gerade viel zu günstig sind.