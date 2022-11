Zur Fußball Weltmeisterschaft hat FIFA 23 dynamische Path-to-Glory-Karten (Weg zum Ruhm) veröffentlicht, die immer besser werden können. Wir zeigen euch, wann die Karten bereit für Upgrades sind.

Was ist Path to Glory in FIFA 23? Das „Path to Glory“-Event dreht sich um die Spieler, die dieses Jahr an der Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Sie können immer stärker werden und Upgrades erhalten, je weiter sie kommen.

So funktionieren Path to Glory Upgrades: Damit die neuen WM-Spezialkarten Upgrades erhalten, müssen die Nationen der jeweiligen Spieler immer weiter im Turnier voranschreiten. Das erste Upgrade gibt es für den Einzug des Achtelfinales und das letzte nach dem Gewinn des Final-Spiels.

So sehen die Upgrades im Detail aus:

Übersteht ein Team die Gruppenphase, bekommt der Spieler ein Upgrade

Nach der ersten KO-Runde gibt es noch ein Upgrade

Sieger im Viertelfinale kriegen 5 Sterne auf dem schwachen Fuß

Sieger im Halbfinale bekommen 5-Sterne-Skills

Der Final-Sieger kriegt nochmal ein Werte-Upgrade und drei neue Spieler-Eigenschaften

PTG-Tracker zeigt euch mögliche Upgrades für alle PTG-Karten

Was ist der PTG-Tracker? In der folgenden Tabelle zeigen wir euch alle PTG-Karten und wie viele Upgrades sie bereits erhalten haben. Ihr könnt erkennen, wo sich die Spieler im Turnier befinden und wie viele Upgrades noch möglich sind.

Unterhalb der Tabelle zeigen wir euch außerdem, welche Spieler schon ein Upgrade erhalten haben.

Spieler Turnierstatus Upgrades erhalten Bernardo Silva (90) – Portugal Gruppenphase 0/5 Koulibaly (89) – Senegal Gruppenphase 0/5 Lukaku (88) – Belgien Gruppenphase 0/5 De Jong (88) – Niederlande Gruppenphase 0/5 Vinicius Jr. (88) – Brasilien Gruppenphase 0/5 Gnabry (87) – Deutschland Gruppenphase 0/5 Milik (87) – Polen Gruppenphase 0/5 Grealish (87) – England Gruppenphase 0/5 Griezmann (87) – Frankreich Gruppenphase 0/5 Berghuis (87) – Niederlande Gruppenphase 0/5 Carvajal (87) – Spanien Gruppenphase 0/5 Delaney (86) – Dänemark Gruppenphase 0/5 Choupo-Moting (86) Gruppenphase 0/5 Araujo (86) – Uruguay Gruppenphase 0/5 Plata (85) – Ecuador Gruppenphase 0/5 Oviedo (85) – Costa Rica Gruppenphase 0/5 Zakaria (86) – Schweiz Gruppenphase 0/5 Palinha (87) – Portugal Gruppenphase 0/5 Min Jae Kim (85) – Südkorea Gruppenphase 0/5 Osorio (85) – Kanada Gruppenphase 0/5

Welche Spieler haben schon ein Upgrade erhalten? Bisher hat noch kein Spieler ein Upgrade erhalten, da das Turnier noch nicht begonnen hat. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Wir werden diesen Tracker nach Spieltagen jeweils mit den aktuellen Daten aktualisieren. Kehrt also regelmäßig zurück, um zu sehen, wie es um eure PTG-Spieler steht.

